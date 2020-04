Kulturamt bietet Oper und Jazz online

Das Biberacher Kulturamt will den Bürgern in den Osterfeiertagen die Möglichkeit geben, trotz Coronakrise kulturelle Ereignisse zu genießen. Deshalb stellt es Aufzeichnungen von besonders erfolgreichen Veranstaltungen der vergangenen Jahre online in kompletter Länge auf seinem YouTube-Kanal zur Verfügung. Zu sehen sind: „La nuit de la chanson“ (2013), „Die Lustigen Weiber von Windsor“ (2014), „Breakin’ Mozart“ (2015), Biberacher Jazzpreis (2016), Dieter Ilg Trio – Knecht goes Jazz (2017), Fidelio (2017).

Die einzelnen Videos sind auf dem YouTube-Kanal des Kulturamts unter www.youtube.com/ kulturamtbiberach kostenlos abrufbar.