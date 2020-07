Kulturamt Biberach veranstaltet einen Abend des offenen Ateliers

Nachdem der Lockdown infolge der Corona-Pandemie das kulturelle Leben nahezu lahmgelegt hat, ist das Kulturdezernat darangegangen, neue Veranstaltungskonzepte zu entwickeln, die kompatibel mit den Hygieneregelungen der Corona-Verordnung sind. Die erste Veranstaltung findet am Donnerstag, 17. September, statt.

In den zurückliegenden Jahren wurden in den Sparten Film, Theater, Musik und Literatur starke Profile gebildet. Nun gilt es, einen weiteren Akzent im Bereich der Bildenden Kunst zu setzen: Am ersten Abend der offenen Ateliers am Donnerstag, 17. September, lassen sich die Werke der ortsansässigen Künstler Jürgen Haselwander, Christa Nägele, Hansjörg Kuchelmeister und Hermann Schenkel in Biberach sowie von Nicole Bold und Tobias Wedler in Mittelbiberach in deren Ateliers betrachten.

Treffpunkt ist um 18 Uhr am Alten Postplatz; ein Bustransfer ist eingerichtet. Es werden vier Kleingruppen à 15 Personen gebildet, die nacheinander die Künstlerräume besuchen. Der Teilnahmebeitrag beträgt fünf Euro. Die Corona-Verordnung schreibt eine exakte Dokumentationspflicht über die Teilnehmer vor. Daher lassen sich Karten nur im Vorverkauf erwerben. Aufgrund des begrenzten Platzangebots werden die Anmeldungen in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.