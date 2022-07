Gebührenerhöhungen: Kultur wird in Biberach teurer

Die Biberacherinnen und Biberacher müssen sich in den kommenden Monaten auf steigende Gebühren, Mieten und Entgelte in den städtischen Kultureinrichtungen einstellen. Der Hauptausschuss des Gemeinderats beschloss diese Woche Erhöhungen für Stadtbücherei, Volkshochschule, Bruno-Frey-Musikschule sowie das Museum. Inhaber des Stadtpasses erhalten weiterhin vergünstigte Tarife. Außerdem steigen die Miet- und Nebenkosten für die städtischen Veranstaltungshallen.

Die Grünen-Fraktion hatte zu Beginn der Beratung im Ausschuss mit einem Antrag versucht, die Erhöhungen zumindest aufzuschieben. „Wir tun uns schwer damit, in dieser Zeit von Inflation und Preissteigerungen auch noch die gebühren im kulturellen Bereich zu erhöhen“, sagte Grünen-Stadtrat Manfred Wilhelm. Er halte das für den falschen Ansatz, wenn man nach Corona wieder mehr Besucher und Nutzer anlocken wolle. „Die Zurückhaltung ist bei vielen noch zu spüren und da sind Erhöhungen das falsche Signal.“ Seine Fraktion beantrage, die Erhöhungen zwar zu beschließen, aber bis zur Umsetzung ein Jahr zu warten, so Wilhelm.

„Da müssen wir jetzt durch, in Gottes Namen!“

Ablehnung signalisierten Freie Wähler (FW), FDP und CDU. „Die Kostensteigerungen gibt es auch auf städtischer Seite“, sagte FW-Stadträtin Steffi Etzinger. Ihre Fraktion habe schon vor längerer Zeit beantragt, die Gebühren regelmäßig anzupassen, damit nicht alles auf einmal komme.

Die jetzt geplanten Erhöhungen seien maßvoll, meinte Hildegard Ostermeyer (FDP). Warte man noch länger, dann würden sie noch höher ausfallen. Auf einen alten Gemeinderatsbeschluss, die Gebühren spätestens nach jeweils fünf Jahren zu überprüfen, wies Peter Schmogro (CDU) hin. „Im Gegenzug bietet die Stadt ja auch eine qualitätvolle Leistung.“ Warte man länger, würden die Gebührensprünge größer. Sein Fraktionskollege Hans Beck hatte für den Grünen-Antrag nur Kopfschütteln übrig: „Wird irgendetwas besser, wenn wir das um ein Jahr verschieben? Da müssen wir jetzt durch, in Gottes Namen!“

Sie sehe das Thema etwas differenzierter, sagte Elise Allgaier (SPD). Ihre Fraktion könnte sich einen Aufschub bei der Erhöhung den Hallenmieten vorstellen. Alle weiteren Erhöhungen könne die SPD allerdings mittragen. Der Grünen-Antrag wurde bei den einzelnen Gebührenerhöhungen in den verschiedenen Einrichtungen dann jeweils abgelehnt.

Diese Erhöhungen sind geplant

Städtische Veranstaltungshallen: Zum 1. September steigen die Mieten und Nebenkosten für die städtischen Veranstaltungshallen Stadthalle, Gigelberghalle, Stadtbierhalle und Komödienhaus im Schnitt um rund zwölf Prozent im Vergleich zu den seit 2017 geltenden Sätzen. Dies betrifft in erster Linie private und kommerzielle Veranstalter. Biberacher Vereine und Institutionen können auf Antrag eine Ermäßigung erhalten.

Stadtbücherei: Hier treten die neuen Gebühren zum Jahreswechsel in Kraft. Hier stammt die letzte Erhöhung aus dem Jahr 2009, liegt inzwischen also 13 Jahre zurück.Die Jahreskarte für Erwachsene kostet künftig 33 Euro (vorher 24 Euro), wenn man per Einzugsermächtigung bezahlt. Bei Barzahlung kostet sie künftig 36 Euro (vorher 28 Euro). Eine Monatskarte gibt es per Barzahlung künftig weiterhin für acht Euro. Die ermäßigte Jahreskarte kostet bei Bezahlung per Einzugsermächtigung künftig 18,50 Euro (vorher zwölf Euro).

Volkshochschule: Die Kursentgelte in den Vhs-Kursen sollen ab Januar 2023, wie bisher bereits praktiziert, kontinuierlich angepasst werden. Eine genaue Zahl lasse sich dabei nicht angeben, so Vhs-Leiterin Effi Holland. Dies sei von Fachbereich von Fachbereich unterschiedlich und habe auch mit der Qualifikation der jeweiligen Dozenten zu tun. „Wir stehen hier auch im Wettbewerb mit anderen Bildungseinrichtungen um gute Dozenten, und die haben eben ihren Preis“, sagte der Erste Bürgermeister Ralf Miller.

An der Bruno-Frey-Musikschule steigen die gebühren um durchschnittlich etwa sieben Prozent. (Foto: Angelika Warmuth/dpa)

Bruno-Frey-Musikschule: Die Musikschule hat ihre Gebühren letztmalig zum 1. September 2016 erhöht. Der Kostendeckungsgrad ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich leicht gesunken, vor allem durch tarifliche Erhöhungen der Personalkosten. Die Einnahmenseite reduzierte sich aufgrund von Corona und konnte nur teilweise durch Hilfsprogramme abgefedert werden. Die Gebühren werden nun im Schnitt um etwa sieben Prozent erhöht. So steigt die Monatsgebühr für 30 Minuten Einzelunterricht zum Beispiel von 62 auf 66 Euro. Auch hier gab es mehrheitlich Zustimmung. „Einerseits soll die Gebühr günstig sein, andererseits muss auch der Musiklehrer etwas verdienen. Die Stadt kann nicht überall und jedem unter die Arme greifen“, sagte Karen Deibler (FW).

Museum Biberach: Der Eintritt im Museum erhöht sich ab Januar 2023 für Erwachsene von fünf auf sechs Euro. Die Jahreskarte kostet statt 15 künftig 18 Euro. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind wie bisher frei. Außerdem bleibt es beim freien Eintritt an Samstagen für alle Besucher, der vor wenigen Jahren eingeführt wurde. „Das hat sich super bewährt“, so Museumsleiter Frank Brunecker. Der Samstag sei davor ein eher besucherschwacher Tag gewesen, inzwischen werde er gut angenommen.

Wichtig zu wissen: Die prozentualen Ermäßigungen in den Kultureinrichtungen gelten für die Inhaber eines Stadtpasses auch nach den Gebührenerhöhungen. Diesen muss der Gemeinderat in seiner Sitzung am 11. Juli noch zustimmen.