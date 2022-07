Auf dem Viehmarktplatz/Spitalhof und auf dem Schadenhof treten jeden Samstag im Rahmen der Reihe „Spaß am Samstag –Kultur in der Innenstadt“ jeweils um 10 Uhr, 11 Uhr und 12 Uhr für eine halbe Stunde zwei Künstler(-gruppen) mit Programmen aus Musik, Tanz und Unterhaltung auf. Vom 14. Mai bis zum 17. September will die Stadt Biberach damit in der Innenstadt eine unterhaltsame, sommerliche Atmosphäre schaffen.

Auch am Samstag, 09. Juli, wird wieder ein Programm auf die Beine gestellt. Es treten das Biberacher Harmonikaorchester im Spitalhof und die Band „Friends Connection Collective“ auf dem Schadenhof auf. Die minimalistisch besetzte Band ist aus einer spontanen Jam-Session entstanden und stammt aus dem Landkreis Biberach. Das Biberacher Harmonikaorchester präsentiert eine musikalische Bandbreite von Klassik, Schlagern, Filmmusik und Popmusik bis zur Konzertmusik. Bei „Spaß am Samstag“ wird ein Ensemble musizieren.