Kultur in der Biberacher Innenstadt

Am Samstag, 16. Juli, findet wieder „Spaß am Samstag – Kultur in der Innenstadt“ auf dem Viehmarktplatz/Spitalhof und auf dem Schadenhof in Biberach statt. Dort treten jeden Samstag jeweils um 10 Uhr, 11 Uhr und 12 Uhr für eine halbe Stunde zwei Künstler(-gruppen) mit Programmen aus Musik, Tanz und Unterhaltung auf. Vom 14. Mai bis zum 17. September will die Stadt Biberach damit in der Innenstadt eine unterhaltsame, sommerliche Atmosphäre schaffen.

An diesem Samstag treten die Musikschule Tritonal im Spitalhof und die Djembe-Trommelgruppe "Djambadou" auf dem Schadenhof auf. Die Schüler der Musikschule Tritonal werden ein musikalisches Programm im Spitalhof zusammenstellen.

„Djambadou“ ist eine Biberacher Formation von rund einem Dutzend Hobby-Trommlerinnen und Trommlern, die sich seit einigen Jahren dem großen Fundus westafrikanischer Djembe-Klänge widmet.