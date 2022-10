„KuLi-Werkstatt“: Ideen aus Kunst und Literatur weiterentwickeln

Die KuLi-Werkstatt ist eine Kooperation zwischen dem Museum Biberach und der Christoph Martin Wieland-Stiftung Biberach und bietet Erwachsenen die Möglichkeit, gemeinsam kreativ zu werden, wie einer Pressemitteilung der Stiftung zu entnehmen ist. Entstehen soll dabei eine neue Form des Austausches und des künstlerischen Ausdrucks. Das erste KuLi findet am Sonntag, 13. November, von 16 bis 18 Uhr im Museum Biberach zum Thema „Gesellschaftskritik“ statt.

Kunsthistorikerin Judith Bihr und Literaturwissenschaftlerin Kerstin Bönsch geben bei diesen Workshops zirka 45 Minuten Impulse zu Epochen, Themen und Techniken in Kunst und Literatur. Danach können die Workshop-Teilnehmer die restliche Zeit nutzen, um sich bei Kaffee und Kuchen auszutauschen, frei zu malen und zu zeichnen und zu schreiben. Das Material (Staffeleien, Leinwände, Pinsel, Farben etc.) wird vom Museum Biberach bereitgestellt. Thema der ersten KuLi-Werkstatt ist „Gesellschaftskritik“. Judith Bihr wird auf verschiedene Kunstwerke aus der Ausstellung „Konsum in der Kunst“ eingehen, während Kerstin Bönsch Autoren und Texte aus dem 20. und 21. Jahrhundert vorstellen wird, die sich literarisch mit dem Leben im Überfluss beschäftigen.

Die Veranstaltung findet am Sonntag, 13. November, von 16 bis 18 Uhr im Museum Biberach statt. Sie kostet acht Euro (inklusive Kaffee und Kuchen). Anmeldungen werden unter 07351 / 513 31 und museum@biberach-riss.de entgegengenommen.