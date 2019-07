Kugelstoßer erobern Biberacher Marktplatz

David Storl und Niko Kappel sind die Topathleten beim Kugelstoß-Meeting um den Vollmer-Cup am Montag (Beginn: 18.30 Uhr) auf dem Biberacher Marktplatz. In der guten Stube der Kreisstadt werden die Konkurrenzen bei den Männern, dem Nachwuchs und den Athleten mit Handicap ausgetragen. Meeting-Chef Hans-Peter Beer hält eine weitere Verbesserung des kürzlich in Halle an der Saale mit 14,11 Metern aufgestellten Weltrekords von Kappel bei den Kleinwüchsigen für möglich.

Einen Wettkampf der Frauen wird es in diesem Jahr nicht geben, weil laut Hans-Peter Beer die deutsche Top-Athletin Christina Schwanitz Starts in den USA vorzieht.

Mit einem neuen Wettkampfformat wird im Nachwuchsbereich aufgewartet. Erstmals sind auch weibliche Nachwuchs-Kugelstoßerinnen dabei. Diese werden im sogenannten Top-Wettkampf „Nachwuchs Süd“ gegen ihre männlichen Kollegen antreten, um letztlich einen Sieger oder eine Siegerin zu ermitteln. Am Start sind laut dem Meeting-Chef die insgesamt 13 besten Kugelstoßer und -innen Süddeutschlands, also aus Baden-Württemberg und Bayern.

Als Parkmöglichkeiten empfiehlt der Veranstalter, die drei Parkhäuser in der Innenstadt (Stadthalle, Viehmarkt, Hochgarage am Ärztehaus) zu nutzen. Der Eintritt beim Kugelstoß-Meeting ist frei.