Kugel und Kreis gestalten Welt

Die Ausstellung „Gerundet – umkreist“ bei der Stiftung S BC – pro arte widmet sich dem Motiv des Runden, dem Urbild von Kreis und Kugel als grundlegendem Symbol des Vollkommenen und des Zusammenschlusses, von Schöpfung und kreisender Bewegung.

Die Präsentation gibt Einblick in die Rezeption dieses elementaren Archetyps durch zeitgenössische Künstler. Die Kuratorin der Stiftung, Barbara Renftle, erläuterte in ihrer Einführungsrede, dass Kreis und Kugel das Urbild allen Lebens versinnbildlichen, in dem alle Gegensätze aufgehoben sind. Von der platonischen Philosophie bis hin zum christlichen Mystizismus steht der Kreis für die göttliche Ordnung. Für die Menschen war es ein sehr frühes Naturerlebnis, etwa in der Betrachtung der Bahnen der Gestirne. In der griechischen Philosophie mit dem ptolemäischen Weltbild hatte das Weltall Kugelgestalt, in deren Mittelpunkt die Erde stand. Das vertrat auch die Kirche, bis die Sicht von Galilei und Kopernikus durch das heliozentrische Weltbild ersetzt wurde.

Der Kreis gehörte weiterhin zu den Urformen des Lebens, der Philosophie, frühen Religionen, sichtbar etwa bei den germanischen Things, dem jungsteinzeitlichen Stonehenge, dem taoistischen Yin-Yang. Renftle erläuterte die Formensprache der ausgestellten Künstler. Auch hier war die runde Form immer sehr bestimmend in der Absicht, mit dem Kreis eine eigene Weltsicht darzustellen. Tondi, das sind Rundbilder, waren bereits in der griechischen Antike und im Alten Rom beliebt. Das Tondo war auch ein häufig verwendetes Gestaltungselement in der Architektur, seit der Antike bis in die Epoche des Historismus. Diese Ausstellung gibt Einblick in die künstlerische Wahrnehmung und Aneignung dieses Archetyps des Tondo durch Positionen der Kunst nach 1945 sowie die aktuelle Gegenwartskunst.

Licht und Jahresringe

Die Bandbreite der ausgestellten Werke ist groß. Von Michael Lesehr sieht man zwei Ur-Licht-Bilder, in deren Zentrum ein gleißendes, überirdisches Weißlicht von kreisenden Lichtringen umgeben ist. Für den verstorbenen Biberacher Künstler Siegfried Assfalg waren die Jahresringe des Baumes zum gestalterischen Ideenkreis geworden. Für den Amerikaner Brad Howe, der auch die großen „Wheels“ vor der Galerie geschaffen hat, ist die Rundform ein Standardmotiv. In diesem verbinden sich Momente der Bewegung und des Spieles, der Dynamik, Leichtigkeit und Schwerelosigkeit. Thomas Deyle verwandelt das Tafelbild in einen ätherisierten Farbschwingungskörper, der sich in pulsierender Vibration in den Raum auszubreiten scheint. Das Werk von Isa Dahl kennzeichnet das Motiv kreisender Dynamik. Komplexe Überlagerungen illusionistischer Farbstränge, Reifen- und Kreisbahnen setzen sich in einem imaginären Bildraum scheinbar endlos in die Tiefe fort. Ebenfalls sind in dieser Ausstellung Max Ackermann, Erich Hauser, Adolf Hölzel Thomas Saible, Rudolf Wachter sowie zehn weitere Künstler mit interessanten Arbeiten vertreten.

Die Ausstellung ist bis zum 20. November in der Galerie der Stiftung S BC – pro arte, Bismarckring 66, zu sehen. Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag, 13.30 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung unter Telefon 07351/5703316.