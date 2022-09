Künstler widmen sich der „Nacht“

In der Galerie der „Stiftung BC – pro arte“ am Ulmer Tor in Biberach eröffnet am Donnerstag, 29. September, um 19 Uhr die Gruppenausstellung „UMNACHTET – BESTIRNT, Das Nächtliche in der Kunst“ mit einer Vernissage. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich, heißt es in einer Vorschau.

Die Gruppenausstellung widmet sich einer elementaren, existentiellen Erfahrung, die das Leben des Menschen auf der Erde entscheidend prägt: die Nacht. Dabei ist nicht nur die physische Nacht gemeint, sondern auch der metaphysische Erlebnisraum von Nacht: Die Bedeutungsvielfalt des Nächtlichen reicht von der irdischen Nachtzeit über das dämonisch Dunkle und die apokalyptische Finsternis bis hin zum kosmischen Sternenglanz der Unendlichkeit.

Als eine Zeit der Inspiration und Intuition ist die Nacht prädestiniert für Künstler und folglich von der Neuzeit bis in die Gegenwart ein sehr beliebtes Thema in der Kunst. Vor allem für Maler und Fotografen stellt die Wiedergabe von Nacht eine große technische Herausforderung dar, basiert ihr Metier doch grundlegend auf Licht und Beleuchtung. Malerei und fotografische Techniken sind dementsprechend stark bei der diesjährigen Themenschau vertreten. Die zivilisatorischen Errungenschaften künstlichen Lichts spielen ebenso eine Rolle wie der nächtliche Naturraum oder gar das Strahlen übergroßer Sterne. Zu sehen gibt es Werke von Franz Baumgartner, Steffen Dietze, Gottfried Graf, Werner Knaupp, Christofer Kochs, Werner Liebmann, Sepp Mahler, Harry Meyer, Manuel Rumpf, Bernd Schwarting, Ansgar Skiba, Hermann Weber, Franziskus Wendels und Julia Willms.