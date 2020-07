Künstler gesucht: Kultur an drei Orten in Biberach

Um die Stadt Biberach wieder mit mehr Kultur und Freude zu beleben, plant die Stadtverwaltung während der Sommerferien eine Veranstaltungsreihe unter dem Titel „Spaß am Samstag – Kultur an drei Orten“. Interessierte Künstler dürfen sich melden.

Da die Corona-Pandemie das Kulturleben in denvergangenen Wochen und Monaten stark eingeschränkt hat und die Beschränkungen wohl auch das restliche Jahr 2020 prägen werden, gilt es, neue Ideen und Veranstaltungskonzepte zu entwickeln. So entstand die Idee, an jedem Samstag in den Sommerferien, vom 1. August bis 12. September, drei Künstler beziehungsweise Künstlergruppen an drei unterschiedlichen Spielorten in der Innenstadt auftreten zu lassen. Alle Kulturliebhaber sind willkommen, den Samstagvormittag mit Musik, Tanz und Theater zu genießen. Jeweils um 10 Uhr, 11 Uhr und 12 Uhr sollen Künstler ihr Können am Schadenhof, im Stadtgarten und am Viehmarktplatz unter Beweis stellen und nach ihrem etwa 30-minütigen Auftritt zum nächsten Standort wechseln.

Von Gesang über Tanz bis Theater

Um die Hygieneregelungen der Corona-Verordnung einzuhalten, werden zur Wahrung der Abstandsregeln jeweils 30 Hula-Hoop-Reifen ausgelegt. Zusätzlich sollen die Gruppen von einem Betreuungspersonal begleitet werden.

Damit ein abwechslungsreiches Programm erstellt werden kann, bittet die Stadtverwaltung um Beiträge – von Gesang über Tanz bis hin zu Theater ist alles möglich. „Wir sind offen für neue Ideen und Anregungen, die in etwa 30 Minuten auf kleiner Bühne umsetzbar sind. Wir möchten die Möglichkeit bieten, nach langer Pause wieder vor Publikum aufzutreten und für die Zuschauer ein Sommerprogramm auf die Beine stellen, das trotz Einschränkungen durchführbar ist und etwas kulturelles Leben in die Stadt bringt. Es ist an eine kleine Aufwandsentschädigung gedacht, die Technik ist selbst mitzubringen“, heißt es in der Pressemitteilung.