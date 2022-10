KSC-Teams fahren Siege ein

Die Verbandliga-Kegelteams des KSC Hattenburg haben einen erfolgreichen Spieltag absolviert. Die TG Biberach musste in der Oberliga eine Heimniederlage hinnehmen.

Verbandsliga Männer: KSC Hattenburg – ESC Ulm 6:2 (3368:3215). Bereits in der Startpaarung konnten Tobias Saiger (549/1) und Marco Chioditti den KSC mit 2:0 in Führung bringen. In der Mittelpaarung musste sich Thomas Zaschka (541/0) geschlagen geben, Roland Chioditti (524/1) erspielte hingegen den nächsten Mannschaftspunkt. Somit ging es mit einer 3:1-Führung für den KSC in die Schlusspaarung. Diese ließen sich Daniel Bechter (569/0) und Matthias Moser (610/1) als Tagesbester nicht mehr nehmen.

Verbandsliga Frauen: Fire Pins Essingen – KSC Hattenburg 2:6 (3055:3167). Noch nie hatte der KSC in Essingen gewinnen können, das änderte sich jedoch an diesem Spieltag durch eine geschlossene Mannschaftsleistung. Christine Dolderer (536/1) und Vera Arnold (530/1) erspielten in der Startpaarung eine komfortable 2:0-Führung für den KSC. In der Mittelpaarung teilten sich Vivien Fackler (496/0) und Tanja Keller (551/1) die Mannschaftspunkte mit ihren Gegnerinnen. Am Ende musste Marina Riegger (499/0) sich ihrer Gegnerin nur knapp geschlagen geben, Sara Moser (555/1) konnte hingegen einen weiteren Mannschaftspunkt erspielen und damit war der KSC-Sieg perfekt.

Oberliga Männer: TG Biberach – SKC Lonsee 1:7 (3156:3320). Im Startpaar musste sich Biberachs Uwe Waibel (526/0) mit 41 Kegeln Rückstand geschlagen geben. Reiner Ott (506/0) konnte dem Tagesbesten nur einen Satzpunkt abtrotzen. Im Mittelpaar war Marcel Betz (543/0) dem Gegner in einem spannenden Duell dicht auf den Fersen, verlor aber knapp. Christian Rigopoulos (499/0) blieb unter seinen Möglichkeiten. Im Schlusspaar punktete Martin Mysliwitz (524/1) mit einem Vorsprung von 26 Kegeln als Einziger für die TG. Jens Fiederer (558/0) wartete mit dem besten Einzelergebnis der TG auf, musste sich aber geschlagen geben.