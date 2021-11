KSC-Männer bleiben ungeschlagen vorn

Die Verbandsliga-Kegler des KSC Hattenburg haben beim EKC Lonsee gewonnen. Die Verbandsliga-Frauen des KSC unterlagen beim KC Schwabsberg. Der KSC Biberach holte sich den nächsten Sieg.

Verbandsliga Männer: EKC Lonsee – KSC Hattenburg 1:7 (3400:3444). Hattenburgs Tobias Saiger (600/1) holte den Punkt gegen seinen bundesligaerfahrenen Gegner Marco Chioditti (567/1) und profitierte von dem durchaus schwachen Tag seines Kontrahenten. Daniel Bechter (520/0) hatte zu keiner Zeit eine Chance. Roland Chioditti (584/1) musste einem Zwei-Satz-Rückstand hinterherlaufen und drehte am Ende die Partie mit einer 170er-Schlussbahn. Reinhold Schädler (541/1) holte einen weiteren Punkt für den KSC. Matthias Moser (632/1) machte mit einem Gala-Auftritt Hattenburgs Sieg perfekt. Somit steht der KSC vor dem kommenden Spiel in Ulm immer noch ungeschlagen an der Spitze der Tabelle.

Verbandsliga Frauen: KC Schwabsberg – KSC Hattenburg 6:2 (3288:3154). Den Anfang machten Tanja Keller (524/0), die den Punkt nur knapp verfehlte und Nicole Miller (546/1), die souverän für den KSC punktete. Während Verena Weitzmann (560/1) eine Topleistung zeigte, hatte Vera Arnold (526/0) in der entscheidenden Phase Probleme. Das KSC-Schlusspaar Vivien Fackler (477/0) und Sara Moser (521/0) konnte gegen die starken Schlussspielerinnen der Gäste nicht einmal einen Satz holen. Somit verlor Hattenburg, während das Heimteam einen neuen Manschaftsbahnrekord aufstellte.

Bezirksklasse C Staffel II gemischt: KSC Biberach – SF Friedrichshafen 5:1 (1970:1935). Nachdem der ersten Durchgang mit Nino Chioditti (467/1) und Andreas Hirner (476/0) stand es 1:1, Friedrichshafen lag leicht vorn. Christopher Burde (508/1) und Stefan Löhle (519/1) drehten die Partie noch zugunsten von Biberach.