KSC-Kegler verlieren zum Auftakt

Die Kegler des KSC Biberach haben sich zum Saisonstart in der Bezirksklasse A knapp geschlagen geben müssen. Gegen die MTG Wangen II fehlten nur 17 Holz zum Sieg.

Bezirksklasse A Männer: MTG Wangen II – KSC Biberach 4:4 (1903:1887). Zum Saisonstart musste der KSC Biberach gleich auf den schwer zu spielenden Bahnen in Wangen antreten. Da Wangen noch eine der wenigen Bahnen mit schmalen Kegeln ist, muss die Kugelabgabe umso genauer erfolgen. Das wurde dem KSC in den entscheidenden Phasen zum Verhängnis. Im ersten Durchgang begannen Frieder Angele und Nino Chioditti. So sehr sich die beiden auch bemühten, am Ende fehlten zum Satzgewinn immer ein paar Holz.

Damit ging der Durchgang klar mit 2:0 an Wangen. Den zweiten Durchgang bestritten Stefan Löhle und Christopher Burde. Es gelang ihnen, bis auf wenige Holz heranzukommen. Die Chance auf einen Sieg war wieder da. Letztendlich hatte Wangen das Glück auf seiner Seite. Dem KSC Biberach fehlten am Ende nur 17 Holz zum Sieg. KSC Biberach: Frieder Angele (443/0), Nino Chioditti (465/0), Stefan Löhle (485/1), Christopher Burde (494/1).