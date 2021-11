KSC Hattenburg nimmt die Auswärtshürde Ulm

Der KSC Hattenburg hat die schwere Auswärtshürde beim ESC Ulm erfolgreich genommen. Während die TG-Oberliga-Kegler in Friedrichshafen eine bittere Niederlage erlebten, bleibt der KSC Biberach in der Bezirksklasse auf Erfolgskurs.

Verbandsliga Württemberg Männer: ESC Ulm – KSC Hattenburg 2:6 (3511:3571). Nach dem Auswärtssieg grüßen die Männer des KSC Hattenburg weiter ungeschlagen von der Tabellenspitze. Dass es ein sehr spannendes Spiel werden würde, zeigte gleich die Anfangsachse, die mit einem wieder stark spielenden Tobias Saiger (603/1) und Marco Chioditti (572/0) gerade mal mit einem Kegel Vorsprung den Start beendeten. In der Mittelachse konnten die zwei „Oldies“ der Mannschaft, Reinhold Schädler (571/1) und Roland Chioditti (587/1) nicht nur zwei wichtige Punkte holen, sondern brachten die Gäste auch mit 51 Kegel in Front. Was nun folgte, war Kegeln der Extraklasse. Andre Weitzmann (590/0) musste sich dem ehemaligen Nationalspieler und Weltmeister Reiner Buschow (679 Kegel) trotz sehr guter Leistung deutlich geschlagen geben. Dass es doch zu einem Sieg reichte, lag daran, dass zur selben Zeit Matthias Moser (648/1) mit einem neuen Einzel-Auswärtsrekord die Ulmer Aufholjagd verpuffen ließ. Die Hattenburger Männer stellten gleichzeitig einen neuen Mannschaftsrekord auf und sind bereit für den Showdown nächste Woche gegen die ebenfalls noch ungeschlagenen und klaren Titelanwärter aus Königsbronn.

Oberliga Männer: SF Friedrichshafen II – TG Biberach 7:1 (3258:3159). Die TG lieferte sich mit den Gastgebern einen harten Wettkampf. Im Startpaar bot Marcel Betz (568/0) ein nervenaufreibendes Duell und obwohl er am Ende zwei Kegel mehr erzielte als sein Gegner, verlor er die entscheidenden Satzpunkte knapp. Uwe Waibel (557/0) konnte dem Gegner kein Paroli bieten und verlor gegen den Tagesbesten mit 49 Kegel Rückstand. Im Mittelpaar war Joachim Hardegger (509/1) dem Gegner in einem packenden Duell immer einen Schritt voraus und sicherte sich den Mannschaftspunkt trotz fünf Kegeln Rückstand. Martin Mysliwitz (521/0) lieferte ebenfalls einen harten Wettkampf, an dessen Ende er um 19 Kegel Rückstand das Nachsehen hatte. Das Schlusspaar konnte die Partie nicht mehr drehen. Marc Bogenrieder (528/0) verpasste in einem mitreißenden Duell den entscheidenden Satzpunkt um einen Kegel und musste sich trotz 14 Kegeln Vorsprung geschlagen geben. Jens Fiederer (476/0) konnte seine Chancen nicht nutzen und gab insgesamt noch 42 Kegel ab.

Bezirksklasse C Staffel 2: KSC Biberach g – KSV Baienfurt g 6:0(242:1805). Ohne Probleme holte der KSC Biberach in der Stadthalle den nächsten Heimsieg. Nino Chioditti als Mannschaftsbester und Beate Hirner legten dafür im ersten Durchgang den Grundstein mit 2:0 und 145 Holz Vorsprung. Stefan Löhle und Christopher Burde bauten ihn dann im zweiten Durchgang aus. KSC: Nino Chioditti (520/1), Beate Hirner(502/1), Stefan Löhle (513/1), Christopher Burde(507/1).