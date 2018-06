KSC gewinnt umkämpfte Partie

Das Kegelteam des KSC Biberach hat bei den SF Friedrichshafen einen hart umkämpften Auswärtssieg in der gemischten Liga gelandet.

Gemischte Liga: SF Friedrichshafen – KSC Biberach 1:5 (1918:2029). In der hart umkämpften Partie bewies der KSC Biberach den größeren Kampfgeist. In der ersten Paarung traten Melanie Hirner und Nino Chioditti für den KSC an. Trotz leichter Beschwerden hatte Chioditti seinen Gegner voll im Griff. Damit befand sich Biberach in einer sehr guten Ausgangsposition. Stefan Löhle und Beate Hirner bauten den Vorsprung weiter aus. KSC: Nino Chioditti (532/1), Melanie Hirner (466/0), Stefan Löhle (531/1), Beate Hirner (500/1).