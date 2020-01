KSC Biberach weiter auf Erfolgskurs

Zwei Siege für die Kegler des KSC Biberach: Die Herren siegten in Baienfurt, die gemischte Mannschaft in Vilsingen.

Bezirksklasse A Männer: KSV Baienfurt IV – KSC Biberach 1:5 (1816:2080). Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung gelang dem KSC ein souveräner Sieg. Das zeichnete sich schon im ersten Durchgang mit Christopher Burde und Nino Chioditti ab. Die beiden spielten nur so mit ihren Gegnern. Und so war es keine Überraschung dass Burde als Mannschaftsbester mit 80 Holz und Chioditti mit 79 Holz dem KSC Biberach einen komfortablen Vorsprung verschaffen konnten. Mit diesem beruhigenden Polster gingen nun Markus Madormo und Stefan Löhle an den Start. Madormo gelang es genauso leicht, den Punkt mit 81 Holz Vorsprung nach Hause zu holen. Lediglich Löhle machte es spannend. Die ersten zwei Sätze verlor er knapp mit je einem Holz. Den dritten Satz teilten sich die beiden. Im vierten Satz konnte Löhle voll punkten. Trotz seiner 24 Holz mehr im Gesamtergebnis musste er den Punkt aber abgeben, da die Satzpunkte an den Gegner gingen. KSC: Christopher Burde (550/1), Nino Chioditti (509/1), Markus Madormo (502/1), Stefan Löhle (519/0).

Gemischte Klasse Staffel 1: SKC Vilsingen – KSC Biberach 1:5 (1802:1845). Auch die Gemischte konnte voll punkten. Zu Beginn starteten Selina Rasch und Hermine Koch. Rasch musste zwar noch ihrer Verletzung Tribut zollen, aber sie ist wieder auf einem guten Weg. Den Punkt musste sie aber an die Gegnerin abtreten. Dafür punktete Hermine Koch umso besser. Sie ließ ihrem Gegner keine Chance. Mit 45 Holz Vorsprung holte sie den Punkt. Beate Hirner und Elisabeth Angele konnten nun alles klar machen. Was auch gelang. Der zweite Durchgang verlief ausgeglichen. Jeder der vier Spieler konnte zwei Sätze für sich entscheiden. Aber insgesamt waren Beate Hirner und Elisabeth Angele mit 45 Holz beziehungsweise 33 Holz ihren Gegnern voraus und holten somit die Punkte. KSC: Selina Rasch (402/0), Hermine Koch (496/1), Beate Hirner (468/1), Elisabeth Angele (479/1).