Das Kegelteam des KSC Biberach hat in der Staffel II der Bezirksklasse C in Baienfurt gewonnen.

Bezirksklasse C, Staffel II gemischt: KSV Baienfurt – KSC Biberach 1:5 (1798:1892). Trotz eines komfortablen Vorsprungs der Biberacher war es bis zum Schluss ein Spiel auf Augenhöhe, das der KSC für sich entscheiden konnte. KSC: Nino Chioditti (516/1), Andreas Hirner (447/0), Beate Hirner (484/1), Elisabeth Angele (445/1).