Die Kegler der TG Biberach haben in der Oberliga das Auswärtsspiel beim KSV Baienfurt absagen müssen. Daher wurde die Partie mit 8:0 für den KSV Baienfurt gewertet.

Das Kegelteam des KSC Biberach hat in der Staffel II der Bezirksklasse C das Stadtderby gegen die TG Biberach mit 5:1 (1991:1944) gewonnen. In einem Spiel auf Augenhöhe setzte sich der KSC im letzten Satz gegen die TG durch. KSC: Nino Chioditti (521/1), Beate Hirner (447/0), Stefan Löhle (514/1), Christopher Burde (509/1). TG: Magnus Belz (474/0), Patricia Caduff (496/1), Alexandra Kwiatkowski (473/0), Herbert Weißbrodt (501/0).