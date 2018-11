KSC Biberach besiegt Tabellenführer

Die Bezirksklasse-Kegler des KSC Biberach haben in einem Nachholspiel zu Hause den Tabellenführer MTG Wangen III mit 4:2 (1982:1957) geschlagen. Den Anfang für die Biberacher machten Andreas Hirner und Nino Chioditti. Im Gegensatz zum letzten Spiel waren beide wieder voll da. Ihre Leistungssteigerung brachte im ersten Durchgang ein 1:1. Damit wahrte der KSC die Chance auf einen Sieg. Nun lag es an Stefan Löhle und Christopher Burde. Beide spielten schnell einen Vorsprung heraus. Im letzten Satz ließen beide zwar ein paar Holz liegen, aber es reichte letztendlich für den dritten KSC-Sieg in Folge. KSC: Andreas Hirner (500/1), Nino Chioditti (496/0), Stefan Löhle (464/0), Christopher Burde (522/1).