KSC Biberach: Auftaktsieg für die Gemischte

Die gemischte Kegel-Mannschaft des KSC Biberach hat das erste Saisonspiel bei der KSG Mengen-Sigmaringen gewonnen.

Bezirksklasse A Männer: KSG Mengen-Sigmaringen III – KSC Biberach 4:2 (1839:1753). Als Anfangspaarung gingen Andreas Hirner und Nino Chioditti an den Start. Hirner bekam es mit dem stärksten Gegner zu tun und musste den Punkt abgeben. Besser erging es Chioditti. Er hatte seinen Gegenspieler im Griff und holte den Punkt. Die Schlusspaarung Stefan Löhle und Christopher Burde hatte es nun in der Hand. Für Stefan Löhle lief es nicht gut. Unter Schmerzen spielend wurde jeder Schub für ihn schwerer und er musste nach 60 Schub aufgeben. Der für ihn eingewechselte Frieder Angele konnte zwar ein wenig aufholen, aber es reichte nicht mehr. Mit fast 100 Holz Vorsprung ging der Punkt an den Gegner. Besser erging es Christopher Burde. Er konnte seinem Kontrahenten den Punkt abnehmen. Das reichte aber nicht aus, um den Verlust im Gesamtholz auszugleichen. KSC: Andreas Hirner (451/0), Nino Chioditti (495/1), Stefan Löhle/Frieder Angele (349/0), Christopher Burde (458/1).

Gemischte Klasse Staffel 1: KSG Mengen-Sigmaringen – KSC Biberach 2:4 (1930:1952). Der Gemischten gelang in Vilsingen ein Sieg zum Saisonbeginn. Auf den ungeliebten Bahnen konnte der KSC mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung punkten. Schon im ersten Durchgang begeisterten Andreas Hirner und Hermine Koch. Hirner hatte zwar am Ende im Gesamtergebnis fünf Holz weniger, aber da er mehr Satzpunkte für sich entscheiden konnte, ging der Punkt an ihn. Koch musste den ersten Satz abgeben. Das spornte sie aber umso mehr an. So steigerte sie sich und konnte die nächsten drei Sätze für sich verbuchen. Damit holte sie den Punkt für den KSC. Mit dem 2:0 legte die Anfangspaarung den Grundstein. Im zweiten Durchgang starteten Elisabeth Angele und Beate Hirner. Das spannendste Duell lieferte sich Elisabeth Angele mit ihren Gegenspieler. Nach je zwei gewonnenen Satzpunkten und einem Endergebnis von 493:494 musste sich Angele geschlagen geben. Beate Hirner verlor ebenfalls. Mit 22 Holz Vorsprung konnte die Gemischte einen überraschenden Sieg einfahren. KSC: Andreas Hirner (483/1), Hermine Koch (476/1), Elisabeth Angele (493/0), Beate Hirner (500/0).