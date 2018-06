Kromer will Birkenmaier stoppen

Nach den Paukenschlägen in Runde fünf hat die sechste Runde der Biberacher Schach-Stadtmeisterschaft vornehmlich Favoritensiege mit sich gebracht. An der Spitze zieht Rainer Birkenmaier weiter allein seine Kreise, muss sich jetzt aber in Runde sieben gegen Favoritenschreck und Verfolger Thomas Kromer beweisen. Die siebte Runde wird am Freitag, 24. Februar, ab 19.30 Uhr in den Räumen des TG-Heim-Restaurants in der Adenauerallee ausgespielt.

Die Turnierüberraschung Dieter Rybka konnte in Runde sechs mit einer zähen Verteidigung dem Topfavoriten Rainer Birkenmaier lange Paroli bieten. Mit zunehmender Spieldauer setzte sich aber die Oberligaerfahrung von Birkenmaier durch und er trug einen letztlich sicheren Sieg davon. Im direkten Verfolgerduell ging es hingegen von Beginn an heiß zu, hatte doch Phillip Müller (Weingarten) gegen Thomas Kromer (Riedlingen) früh Material geopfert. Kromer verteidigte sich geschickt und konnte gar Vorteile verbuchen, in beidseitiger Zeitnot einigten sich die beiden Kontrahenten aber doch auf ein Remis. Dies nutzte Holger Namyslo, um Boden gutzumachen. Nach einem Figurengewinn im Mittelspiel stand sein Sieg gegen Alexander Polch, der Nummer drei der Setzliste, nie in Frage.

Im Verfolgerduell der Seniorenwertung setzte sich Titelverteidiger Walter Scherer sicher gegen Herbert Körner durch. Zwei Junioren schlugen sich ebenfalls weiterhin gut. Moritz Ecker (Riedlingen) holte ein Remis gegen Altmeister Hans-Peter Dietrich (Odenheim/Laupheim), während Norbert Jäger in einer positionellen Partie mit viel Geduld die Oberhand über Walter Kreß behielt. Das Turnier vorzeitig beendet haben Herbert Haberbosch und Klaus Heinrich (Weiße Dame Ulm).

In der Gesamtwertung liegt Birkenmaier mit 5,5 Punkten aus sechs Runden in Front. Auf Platz zwei schob sich wieder Namyslo, gefolgt von Kromer (je 4,5/6). Dahinter bildete sich eine zweite Verfolgergruppe mit Rybka, Müller, Scherer, Joachim Rothmund und Norbert Schädler (Steinhausen/alle je 4 Punkte). In der Amateurwertung behauptete Rybka die Führung vor Schädler sowie nun Mahmoud Zyadah (Riedlingen/3,5). In der Seniorenwertung zog Kromer vorbei, während Scherer mit ebenfalls vier Punkten zu Rybka aufschloss.

Duell der Generationen

In der siebten Runde will Kromer mit Birkenmaier den nächsten Favoriten stürzen. Scherer und Namyslo müssen untereinander ausmachen, wer seinen Aufwärtstrend fortsetzt. Rothmund und Müller sowie Schädler und Rybka streiten sich derweil um die Frage, wer vorerst einen Fuß auf den dritten Podestplatz setzen darf. Die letztere Partie könnte auch eine Vorentscheidung bei der Amateurwertung mit sich bringen. Beim Seniorenpreis könnte Rybka ebenfalls wieder in Führung gehen. Spannend wird es wieder beim Anfängerpreis. Benedikt Pfeifer (2,5/6) trifft auf Stephan Schneider (Riedlingen) und braucht wenigstens ein Remis, um Rang eins sicher zu verteidigen. Im Duell der Generationen trifft der mit 13 Jahren jüngste Teilnehmer, Eray Cerit (1,5/6), auf den Turnieroldie Walter Kreß (Jahrgang 1933).

Die Partien am Freitag lauten im Einzelnen: Birkenmaier – Kromer, Scherer – Namyslo, Rothmund – Müller, Schädler – Rybka, Polch – Zyadah, Maucher – Heiler, Ege – Jäger, Pfeifer – Schneider, Dollinger – Waltner, Kreß – Cerit. In vorgezogenen Begegnungen gewannen Behringer, Schätzle und Wohlgemuth gegen Ecker, Körner beziehungsweise Gnandt. Dietrich und Engert trennten sich zudem Remis.