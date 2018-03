Kripo lässt Drogendealer auffliegen

Die Polizei hat dieser Tage in Biberach rund ein Kilogramm Marihuana sichergestellt und einen Mann festgenommen. Gegen den 21-Jährigen richtet sich der dringende Verdacht des illegalen Rauschgifthandels, wie das Polizeipräsidium Ulm und die Staatsanwaltschaft Ravensburg am Donnerstag mitteilten. Die Kripo war dem Tatverdächtigen seit einiger Zeit auf der Spur.

Nach intensiven Ermittlungen griffen die Fahnder vergangene Woche am Donnerstag (15. Februar) auf einem Parkplatz in Biberach zu. Sie fanden im Auto des 21-Jährigen mehrere Hundert Gramm in Plastikbeutel abgepacktes Marihuana sowie 45 Kapseln einer illegalen synthetischen Droge. Mit richterlichem Beschluss durchsuchte die Polizei im Raum Biberach die Wohnung des Verdächtigen und fand dort weitere Plastikbeutel mit Marihuana sowie szenetypische Dealer-Utensilien.

Die Polizei stellte bei dem Mann insgesamt etwa ein Kilogramm Marihuana sicher. Der 21-Jährige räumte gegenüber der Polizei ein, dass er Drogen verkauft. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Richter gegen den Beschuldigten Haftbefehl. Inzwischen sitzt der Mann im Knast.