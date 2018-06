Krimilesung in der Stadtbücherei

Clive O’Neill und Geoffrey Hunter – hinter den Pseudonymen verbergen sich zwei lokale Nachwuchsautoren – lesen am kommenden Donnerstag, 7. Juni, ab 19.30 Uhr in der Stadtbücherei Biberach aus ihrem neuen Krimi „Im Zeichen des Hasen“. Dabei handelt es sich um einen weiteren Teil ihrer Braisel-Oistrych-Reihe. Seit vorigem Jahr hat auch Otterach an der Schmiss, die Parallelwelt von Biberach, mit Braisel Oistrych einen Geheimagenten, der auch in seinem zweiten Fall mit Augenzwinkern und Humor einen wundersamen Fall zu lösen hat. In „Im Zeichen des Hasen“ kehrt der Agent des britischen Geheimdienstes zurück in die fiktive Stadt Otterach und erlebt erneut haarsträubende Abenteuer – dieses Mal rund um das berühmte „Hasen-Rüberlassen“ auf dem Otteracher Marktplatz. Mysteriöse Computer-Manipulationen verbreiten Angst und Schrecken. Alles scheint sich um den Otteracher Dichterfürsten Christian Maria Westerland zu drehen. Der Eintritt ist frei.