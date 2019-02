Kretschmann und Habeck reden in Biberach

Der Politische Aschermittwoch der Grünen in der Biberacher Stadthalle erlebt am 6. März seine 24. Auflage. Mittlerweile steht auch fest, welche prominenten Köpfe der Grünen in diesem Jahr die Hauptredner sind.

Erstmals in Biberach dabei ist diesmal der Bundesvorsitzende Robert Habeck. Seit gut einem Jahr bildet der gebürtige Lübecker mit Annalena Baerbock die Spitze der Partei. Er gilt als eines der Gesichter des aktuellen politischen Aufschwungs der Partei. Dass Habeck unter anderem fließend Dänisch spricht, wird ihm bei seinem Premierenauftritt am Aschermittwoch in Biberach vermutlich eher nicht weiterhelfen.

Für Ministerpräsident Winfried Kretschmann dagegen ist die Veranstaltung in Biberach vertrautes Terrain. Wie in den vergangenen Jahren wird er in seiner Rede vermutlich wieder landesväterliche Töne anschlagen, die er mit pointierten Spitzen auf das politische Tagesgeschehen garniert.

Moderiert wird die Veranstaltung in diesem Jahr von Anja Reinalter aus Laupheim, Schriftführerin des Grünen-Kreisverbands. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung wie in den vergangenen Jahren von den Spielleuten. Verschiedene Aussteller und Gruppierungen präsentieren sich mit ihre Ständen ebenfalls in der Stadthalle. Für Essen und Trinken ist gesorgt.