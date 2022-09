Kretschmann übergibt Heimattage-Fahne

Mit der offiziellen Übergabe der Fahne der Heimattage an den Ersten Bürgermeister Ralf Miller fiel am Sonntag in Offenburg der Startschuss für das kommende Festjahr in Biberach. Dies teilt die Biberacher Stadtverwaltung mit.

Salutschüsse, Zapfenstreich und Landesfestumzug: Mit einem großen Knall gingen die Heimattage Baden-Württemberg in Offenburg offiziell zu Ende. Nach dem bunten Umzug quer durch die Offenburger Innenstadt übergaben Ministerpräsident Winfried Kretschmann und der Oberbürgermeister der Stadt Offenburg, Marco Steffens, in einer feierlichen Zeremonie die Heimattagefahne an Biberachs Ersten Bürgermeister Ralf Miller. Damit sind die Heimattage endgültig in Biberach angekommen.

Biberach freue sich, „das ganze Ländle im Städtle“ willkommen zu heißen, sagte Miller vom goldenen Rathausbalkon, auf dem die Fahnenübergabe stattfand. Offenburg habe die Latte für die Heimattage hochgelegt, und Biberach werde sein Möglichstes tun, im kommenden Jahr ebenfalls ein guter Gastgeber zu sein. Begleitet wurde die Übergabe vom Landespolizeiorchesters Stuttgart und der Kleinen Schützenmusik, die gemeinsam mit dem PG-Fanfarenzug ebenfalls am Festumzug teilnahmen.

Biberacher und Gäste dürfen sich auf ein Jahr mit verschiedensten Veranstaltungsformaten rund um das Thema Heimat freuen. Besondere Höhepunkte des Festjahres werden auch in Biberach die Baden-Württemberg-Tage vom 5. bis 7. Mai und die Landesfesttage vom 8. bis 10. September sein, an denen Biberach nach einem ereignisreichen Jahr die Heimattage-Fahne an die nächsten Ausrichter weiterreichen wird.