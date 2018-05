Kretschmann, Özdemir und Roth beim politischen Aschermittwoch

Zum 23. Mal veranstaltet der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen am 14. Februar ihren politischen Aschermittwoch in der Biberacher Stadthalle. Auch diesmal haben sich wieder prominente Redner der Partei angesagt. Landesvorsitzender Oliver Hildenbrand, wird ab 11 Uhr die Gäste begrüßen. Cem Özdemir (Mitte), seit kurzem nicht mehr Bundesvorsitzender, tritt mit dem Markenzeichen „anatolischer Schwabe“ auf. Claudia Roth (r.), Bundestagsvizepräsidentin, will in der ihr eigenen engagierten Weise demokratische Rechte einfordern. Prominentester Redner ist gegen 12.30 Uhr Ministerpräsident Winfried Kretschmann, dessen Rede den Höhepunkt der Veranstaltung bilden soll. Alina Welser von der Grünen Jugend Biberach führt durch das Programm. Die Spielleute untermalen den Tag mit leiser Musik. Die Veranstaltung ist öffentlich, der Eintritt frei. Der Saal wird gegen 10.30Uhr geöffnet und ist bewirtet. Jacken und Taschen müssen aus Sicherheitsgründen an der kostenlosen Garderobe abgegeben werden. Fotos: dpa