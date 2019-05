Kreistagswahl Biberach: Grüne und ÖDP überzeugen Wähler

57 Mitglieder hat der neue Biberacher Kreistag. 19 Sitze gehen an die CDU, 14 an die Freien Wähler, neun Sitze erringen die Grünen, jeweils vier die SPD, Frauen in den Kreistag und die ÖDP, zwei Sitze gehen an die FDP und ein Sitz an die Liste „aktiv, jung, politisch“. Nach der Sommerpause am 18. September trifft sich der neue Kreistag dann zur konstituierenden Sitzung. Am 10. Juli findet die letzte Sitzung des bisherigen Kreistags statt.

Im Biberacher Landratsamt haben sich am Montagabend Vertreter der Parteien und Listen getroffen, dort wurden die Ergebnisse der Europa- und Kreistagswahl präsentiert. Die Wahlbeteiligung der Kreistagswahl lag bei 59,6 Prozent (2014: 52,2 Prozent). Damit ist Landrat Heiko Schmid sehr zufrieden: „Man merkt daran, dass sich die Menschen mit dem Kreis identifizieren und sich für die Arbeit im Kreistag interessieren“, so Schmid. „Das ist für mich ein deutliches Zeichen gelebter Demokratie.“

Den größten Wahlerfolg verzeichnen wohl die Grünen. Sie ziehen mit neun Sitzen in den neuen Kreistag ein. „Das wäre vor 35 Jahren, als ich das erste Mal gewählt wurde, noch undenkbar gewesen“, sagt Maselheims Bürgermeister Elmar Braun, der wiedergewählt wurde. „Unsere Themen wie Klimaschutz und Artensterben sind in der Gesellschaft angekommen, die Menschen spüren das jetzt.“ Doch es seien nicht nur die Themen bei so einer Wahl entscheidend, sondern auch die Persönlichkeiten: „Wir haben uns bei der Aufstellung der Listen noch nie so leicht getan wie in diesem Jahr.“

Ähnlich erging es auch der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP). So viel Zuspruch hatte die Partei selten: „Wir freuen uns sehr über dieses Super-Ergebnis“, sagt Norbert Huchler, der auch künftig im Kreistag sitzt. „Was ich mir erhofft habe, ist eingetreten.“ Die Anzahl der Sitze hat sich für die ÖDP verdoppelt, statt zwei sind es künftig vier. Im bisherigen Kreistag bilden sie mit den Grünen eine Fraktionsgemeinschaft, das wird sich ändern: „Wir ziehen als eigene Fraktion in den Kreistag ein“, sagt Huchler.

Nicht glücklich über den Ausgang der Wahl ist die CDU. „Wir sind natürlich nicht zufrieden“, sagt Roland Wersch, der auch weiter im Kreistag sitzt. „Wir haben sechs Sitze verloren, das ist ein bisschen zu viel.“ Die Gründe dafür seien allerdings greifbar. „Wir haben bereits während der Legislatur wichtige Leute verloren“, so Wersch. „Und das ist bei einer Persönlichkeitswahl schon entscheidend.“ Die hohe Wahlbeteiligung sei dann den „Jungen“ und auch den Grünen zugutegekommen. Dass Hans Beck nicht mehr dabei ist, sei für die Fraktion ein großer Verlust.

Die Freie Wähler Vereinigung (FWV) bleibt bei 14 Sitzen: „Wir sind mit unserem guten Personal als Konstante in der Mitte des Kreistags“, analysiert Mario Glaser. Mit 6585 Stimmen ist der Schemmerhofer Bürgermeister wieder ins Gremium gewählt worden. „Es ist ein hervorragendes Ergebnis für die Fraktion und für mich persönlich auch eine Bestätigung, dass ich mit einem guten Ergebnis zur Liste beitragen kann“, so Glaser. In Schemmerhofen konnte er sogar nochmals zulegen. Wie es in Zukunft weitergeht: „Wir machen einfach weiterhin sachliche und gute Politik.“

Auch die Frauen sind mit ihren vier Sitzen zufrieden. Prozentual haben sie die SPD sogar um 0,4 Prozentpunkte überholt. „Wir sind zufrieden, hätten uns aber doch ein bisschen mehr erhofft, weil die Zustimmung im Vorfeld so groß war“, sagt Monika Koros-Steigmiller, die wiedergewählt wurde. „Ich freue mich aber, dass mehr Frauen in den Kreistag gewählt wurden als beim letzten Mal.“ Glücklich ist sie auch darüber, dass künftig sieben Biobauern im Gremium sitzen.

Freud und Leid liegen bei Simon Özkeles von der SPD nah beieinander. Einerseits freut er sich, es als 23-Jähriger in den Kreistag geschafft zu haben und andererseits ist er enttäuscht über die Wahlergebnisse der SPD. „Das ist schon ein bisschen deprimierend, aber über meinen Sprung in den Kreistag bin ich sehr glücklich.“ Es sei für die vielen jungen Menschen gut, wenn auch junge Leute im Kreistag sitzen und mitbestimmen können. Ähnlich sieht das auch Franz Lemli (SPD), der es über einen Ausgleichssitz wieder in den Kreistag geschafft hat: „Ich bin froh, dass wir noch vier Sitze bekommen haben.“ Der Verlust von zwei Sitzen schmerze ihn schon. So richtig verstehen kann Lemli das nicht: „Wir haben in den vergangenen Jahren gute Arbeit geleistet und viele Anträge zur Sicherung der Umwelt gestellt.“

Für die FDP bleibt alles wie bisher. Einen Sitz hat wie gehabt Alfred Braig und über einen Ausgleichssitz hat er mit Philipp Bochtler einen neuen Mitstreiter.

Nicht mehr ins Gremium geschafft hat es Ulrich Widmann des Pro Westlichen Landkreises (PWL): „Ich bin sehr enttäuscht, ich hatte fest damit gerechnet, wieder dabei zu sein.“

Dafür hat es die Liste „aktiv, jung, politisch“ mit einem Sitz in den Kreistag geschafft. Florian Bailer wird dort künftig die Anliegen der jungen Leute vertreten: „Ich bin sehr überrascht, dass ich es tatsächlich geschafft habe“, so der 30-Jährige. „Ich freue mich darauf, neue Ideen und Impulse einzubringen.“