Kreissparkasse warnt vor Betrügern

Aktuell werden einzelne Kundinnen und Kunden von Betrügern angerufen, die sich als Kreissparkassen-Mitarbeiter oder Mitarbeiter eines Sicherheits-Teams ausgeben. Um die Kunden zu täuschen, würden die Anrufer dabei ihre Rufnummer fälschen, sodass es für die Angerufenen so aussehe, als ob es sich wirklich um einen Anruf der Kreissparkasse Biberach handele. Zudem würden sich die Betrüger mit existierenden Namen unserer Mitarbeiter vorstellen. Darauf weist die Kreissparkasse in einer Mitteilung hin, in der sie dieser Betrugsmasche warnt.

Dabei kennen die Anrufer häufig den aktuellen Kontostand und die Umsätze, da gegebenenfalls anhand einer vorangegangenen betrügerischen Phishing-Mail, SMS oder gefälschten – und echt wirkenden – Homepage Daten abgefragt wurden. Bei den dann folgenden Anrufen werden Kundinnen und Kunden aufgefordert weitere Daten oder TAN-Kombinationen zu nennen.

Wichtig aber sei, so heißt es in der Mitteilung: „Die Kreissparkasse Biberach wird niemals bei Ihnen solche Daten abfragen – weder telefonisch noch in digitaler Form.“

Angerufene sollten am Telefon niemals eine TAN-Kombination angeben und auch nach Aufforderung niemals einen Auftrag in der pushTAN-App freigeben. Kreissparkassen-Mitarbeiter würden die Kunden am Telefon niemals dazu auffordern. Wenn Kunden die Telefonnummer der Kreissparkasse im Display sehen, aber unsicher sind, ob sie mit einem Betrüger telefonieren, sollten sie besser auflegen und unter der ihnen bekannten Rufnummer bei der Kreissparkasse Biberach zurückrufen.

Ungeachtet von dieser Betrugsart weist die Kreissparkasse auch auf den bekannten Enkeltrick hin. Dabei versuchen Betrüger mittels falscher Tatsachen am Telefon – oft anhand emotionaler, dramatischer Geschichten – an Bargeld oder Wertgegenstände zu gelangen.