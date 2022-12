Kreissparkasse unterstützt „Tragwerk“

Angesichts der anhaltenden wie dramatischen Entwicklungen in der Ukraine hat sich die Kreissparkasse Biberach mit ihrer „Stiftung BC – gemeinsam für eine bessere Zukunft“ dazu entschlossen, weitere 15.000 Euro für Ankommende und Bedürftige zu spenden. Neben Ukrainerinnen und Ukrainern richtet sich das Hilfsangebot auch an jene im Landkreis, die mit den Folgen der aktuellen Krisen zu kämpfen haben.

Mit dieser Spende an das „Tragwerk“ setzt sich die Kreissparkasse und ihrer Stiftung für eines der grundlegendsten Dinge ein: Die Versorgung mit Alltagskleidung. Das „Tragwerk“ ist ein Second-Hand-Laden der Diakonie in Biberach, in dem Gebrauchtes, zu kleinsten Preisen angeboten wird.

Gerade in Krisenzeiten, deren Auswirkungen insbesondere die Menschen in der Ukraine in enorme Notlagen versetzt, sind solche Hilfen unerlässlich. „Aber auch für all jene Menschen in unserem Landkreis, die die Folgen nachgelagert, sehr deutlich spüren, wollen wir uns einsetzten.“, sagt Martin Bücher, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Biberach bei der Spendenübergabe. Denn der Bedarf sei gestiegen. Gerade für die kalte Jahreszeit würde vielfach die richtige Kleidung fehlen. Das stellte Pfarrer Peter Schmogro bei der Übergabe heraus und bedankte sich für die Spende: „Mit den dadurch ausgestellten Bekleidungsgutscheinen können wir diesem Missstand direkt etwas entgegensetzen.“, so Schmogro weiter.

Seit dem Frühjahr 2022 wird das Angebot dieser Gutscheine sehr gut angenommen. Neben den bereits 600 ausgegebenen Gutscheinen bestätigen das auch die persönlichen Eindrücke von Katja Bart, sozialpädagogische Leiterin des Diakonieladens „Tragwerk“. Mit einem Wert von je 25 Euro pro Gutschein und Person würde die Hilfe von allen sehr dankbar angenommen. „Unsere niedrigen Preise lassen es zu, dass damit viele Teile eingekauft werden können und somit diese Art der Hilfe deutlich spürbar wird“, so die Leiterin. Da weiterhin eine erhöhte Nachfrage an Bekleidung besteht und der Winter erst begonnen hat, werde die Kreissparkasse Biberach diese Aktion bis auf Weiteres unterstützen, teilt sie in einer Pressemitteilung mit.