Kreissparkasse unterstützt den Sportkreis und den geplanten Bewegungstag

Die Kreissparkasse Biberach macht sich für mehr Bewegung junger Menschen stark und unterstützt den Sportkreis Biberach mit 1000 Euro. Eine Begleiterscheinung der Pandemie habe die Menschen besonders betroffen, teilt die Kreissparkasse mit und verweist auf mangelnde Bewegung durch ein stark ausgedünntes Sportangebot. Daher organisiert der Sportkreis Biberach mit Unterstützung der Kreissparkasse für Kinder und Jugendliche am 11. September einen Bewegungstag. Das geplante Angebot richtet sich gezielt an junge Menschen, die Interesse haben, sich zu bewegen. Die Idee eines niederschwelligen Angebots habe die Kreissparkasse gern aufgegriffen und damit auch die Unterstützung in Höhe von 1000 Euro begründet, heißt es in der Mitteilung weiter: „Genau diese Auffassung des Gemeinwohls trifft den Kern der Sparkassenidee. Wir freuen uns, dass wir zu mehr Bewegung in der Region einen Teil beitragen können, indem wir mit der Spende ganz gezielt den Eintrittspreis deutlich absenken“, so Martin Bücher, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Biberach, bei der Übergabe der Spende an den Sportkreis. Um Kindern und Jugendlichen zu zeigen, welche Vielfalt die Vereine bieten, plant die Sportkreis-Präsidentin Elisabeth Strobel mit dem Sportkreisjugendleiter Daniel Engertein ein umfangreiches Programm. „Insbesondere das Schwimmen und Tauchen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern näherzubringen, ist uns ein großes Anliegen. Mit der großzügigen Unterstützung der Kreissparkasse wird uns das auch gelingen“, so Elisabeth Strobel. Der Sportkreis-Bewegungstag am 11. September findet im Freibad in Biberach statt und wird von der Württembergischen Sportjugend unterstützt. Das Angebot im Wasser und auf der angrenzenden Wiese richtet sich an alle Kinder und Jugendlichen.