Kreissparkasse unterstützt Handel und Gewerbe

Das Gutscheinportal #gemeinsamdadurch der Kreissparkasse Biberach ist erfolgreich gestartet. Das teilt die Sparkasse in einer Pressemeldung mit.

Auf diesem Portal verkaufen Händler, Dienstleister, Gastronomiebetriebe und viele weitere online Gutscheine. Unterstützer kaufen die Gutscheine und helfen damit ihrem Betrieb, in der Krisenzeit zu überleben. Bei dem Gutscheinportal handle es sich um eine Non-Profit-Aktion der Sparkassen und die Kreissparkasse Biberach habe daran als Teilhaber des Innovation-Hub, einem Fintech der Sparkassen-Finanzgruppe, maßgeblich mitgewirkt.

„Hier wird agil an innovativen Lösungen gearbeitet“, begründet Vorstandsvorsitzender Martin Bücher in der Pressemeldung das Engagement der Kreissparkasse Biberach. „Das Gutscheinportal #gemeinsamdadurch ist ein tolles Ergebnis. Es ist innerhalb kürzester Zeit in allen Sparkassen Deutschlands online gegangen. Damit zeigen wir, dass wir Verantwortung übernehmen und uns um die Menschen Gedanken machen, die mit ihrem Betrieb, ihrer Dienstleistung und ihrer Gaststätte unseren Landkreis Biberach so lebenswert machen.“

Anbieter von Gutscheinen können sich unter https://helfen.gemeinsamdadurch.com registrieren und nach Freigabe sofort mit dem Onlineverkauf starten. Die Beträge aus dem Verkauf werden wöchentlich gutgeschrieben. Der Service ist für die Betriebe gebührenfrei und kostenlos. Unterstützer können direkt auf dem Portal Gutscheine kaufen für diejenigen Betriebe, die sie unterstützen möchten. Die Auswahl erfolgt über die Postleitzahl. Die Gutscheine können auch verschenkt werden.