Kreissparkasse Biberach und Ewa Riss nehmen neue E-Ladesäule in Betrieb

Das Netz der E-Ladesäulen wird dichter. An ihrer Hauptgeschäftsstelle in Biberach am Zeppelinring hat die Kreissparkasse Biberach ihre erste kostenlose E-Ladesäule installiert und einen Stellplatz ausgewiesen.

Weitere werden bei ihren Regionaldirektionen in Laupheim und Riedlingen folgen. „Mit dieser Investition möchten wir zum verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen beitragen und unserer ökologischen Verantwortung gerecht werden“, sagte Vorstandsvorsitzender Martin Bücher, als er die Ladesäule freigab. Die 400 V-Ladestation hat eine maximale Ladeleistung von 22 kW, so dass Elektroautos pro Stunde so viel Strom tanken können, um rund 100 Kilometer weit zu fahren.

Die Ewa Riss hat auf dem Parkplatz von Edeka Walke in Biberach eine Elektrotankstelle installiert. Den Ökostrom für die Ladesäule sponsert die Ewa Riss. „Elektrofahrzeuge können einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zur Energiewende leisten. Als regionaler Energieversorger ist es uns sehr wichtig, dies zu unterstützen“, so Dietmar Geier, Geschäftsführer der Ewa Riss. Martin Walke, Edeka-Geschäftsführer: „Uns war es wichtig, in dieser Sache mit einem regionalen Anbieter zusammenzuarbeiten“, so Walke.