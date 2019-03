Kreissparkasse Biberach plant keine Filialschließungen

Zufriedene Mienen beim Vorstand der Kreissparkasse (KSK) Biberach bei der Bilanzpressekonferenz am Donnerstag: Die KSK blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2018 zurück, in dem sie mit einigen Topwerten im Branchenvergleich glänzt.

Dank starker Wirtschaftskraft und anhaltendem Bauboom im Landkreis wurden 861 Millionen Euro neue Kredite vergeben, ein Zuwachs von mehr als acht Prozent. „Die Wachstumsängste, die wir in Teilen der Republik haben, zeigen sich bei den Unternehmen in unserer Region noch nicht“, sagt Vorstandsmitglied Kurt Hardt.

Erfreulich und gegen den Trend entwickeln sich laut Vorstandsvorsitzendem Martin Bücher die Kunden- und Kontenzahlen. So stieg die Zahl der Girokonten (plus zwei Prozent), der Depots (plus 5,7 Prozent), außerdem hat die KSK in den vergangenen zwei Jahren rund 4000 neue Kunden gewonnen. „Mit unserer Strategie, auch in Zeiten des digitalen Wandels in der Fläche präsent zu sein, konnten wir offenbar beim Kunden punkten.“

Die Zahl von 42 Geschäftsstellen im Landkreis soll erhalten bleiben, „es gibt derzeit keine Schließungsbeschlüsse“, so Bücher. Allerdings prüfe man von Jahr zu Jahr die Kundenfrequenz. Außerdem könne es zu „Arrondierungen“ kommen, sollte an einem Filialstandort mal ein Mietvertrag auslaufen und eine Neuinvestition als nicht wirtschaftlich erscheinen.

„Für uns ist die Flächenpräsenz wichtig – trotz aller Digitalisierung“, so Bücher. Trotzdem versuche man bei der Modernisierung von Geschäftsstellen, beide Seiten näher zusammenzubringen. Der Vorstandsvorsitzende nannte als Stichwort das Thema Videoberatung. Diese ist in der modernisierten Geschäftsstelle Schwendi inzwischen möglich. In diesem Jahr sollen Modernisierungen in Dettingen und Biberach (Fünf Linden) folgen, für 2020 sind Ertingen und Erolzheim geplant.

Die Entwicklung rein digitaler Produkte werde parallel dazu weitergehen, so Vorstandsmitglied Michael Schieble. Etwa 54 Prozent der Konten seien für Onlinebanking freigeschaltet, 11 000 Kunden nutzen die Sparkassen-App auf ihren Mobilgeräten.

Nicht sparen will die KSK beim Personal. Im vorigen Jahr stieg die Zahl der Mitarbeiter um zwölf auf 819 (Voll- und Teilzeitkräfte). „Wir planen, diesen Trend auch dieses Jahr fortzusetzen“, so Bücher. Allerdings treffe der Arbeitskräftemangel auch die KSK. 20 Stellen sind derzeit offen. Im Gegenzug seien alle 20 Auszubildenden unbefristet übernommen worden, 25 neue Azubis stehen in den Startlöchern, was einer Ausbildungsquote von 8,5 Prozent entspricht.

Die Bilanzsumme der KSK liegt mit 5,37 Milliarden Euro knapp unter dem Wert von 2017 (5,43 Milliarden). Zurückzuführen sei dies auf eine leichte, gesteuerte Abnahme der Kundeneinlagen, so Bücher. Insgesamt verwaltet die KSK für ihre Kunden ein Geldvermögen (Kundeneinlagen und Wertpapiere) von 4,54 Milliarden Euro. Aufgrund des unattraktiven Zinsniveaus reduzierten sich die Eigeneinlagen um 321 Millionen Euro.

Im Wertpapiergeschäft hat die KSK drei neue Publikumsfonds aufgelegt, die sich als Bausteine für Vermögensbildung und Altersvorsorge eignen. Um 18 Millionen Euro hat das Gesamtdepotvolumen 2018 zugenommen. „Es wäre noch mehr gewesen, hätte es zu Jahresende an den Börsen nicht einen kleinen Rückschlag gegeben“, sagt Bücher.

Im Geschäft mit Lebens- und Rentenversicherungen konnte die KSK Neuabschlüsse von 32 Millionen Euro realisieren. Das Bauspargeschäft profitierte vom nach wie vor bestehenden Wunsch nach Wohneigentum, hier wurden Neuverträge über 92 Millionen Euro abgeschlossen.

Kreissparkasse als Bauherrin?

Das Thema Wohneigentum treffe im Landkreis auf ein knappes Angebot an Bauplätzen und Immobilien. Mit einer neuen Abteilung „Bauen und Wohnen“ will die KSK diesen Markt ab Mai stärker bearbeiten. Hier gehe es auch darum, sich für Folgefinanzierungen anzubieten, wenn eine Immobilienfinanzierung derzeit noch nicht bei der KSK sei, so Bücher. In einem Frühstadium seien auch Überlegungen, zusammen mit Bauunternehmen selbst als Bauherrin im Geschosswohnungsbau an den Markt zu gehen. „Wir haben im Landkreis Grundstücke in unserem Besitz und könnten uns dort nachhaltiges, ökologisches Bauen vorstellen“, so Bücher. Aus seiner Sicht wären so Mietwohnungen zu einem Quadratmeterpreis von unter zehn Euro möglich.

Ein wachsendes Geschäftsfeld sind auch die strukturierten Finanzierungen (Corporate Finance), bei denen die KSK große mittelständische Unternehmen zusammen mit Partner-Sparkassen bei der Finanzierung begleitet. Mit ihrer Beteiligungsgesellschaft Chancenkapital BC bietet die KSK Finanzierungen für kleinere und mittlere Unternehmen an. Derzeit sind es 122 Beteiligungen an 96 Unternehmen mit einem Volumen von 36 Millionen Euro.

Vom Jahresergebnis nach Bewertung (19,7 Millionen Euro), gehen 13,6 Millionen Euro an Steuern ab. „Das kommt unseren Kommunen zu Gute“, so Bücher. Darüber hinaus engagierte sich die KSK 2018 mit 1,1 Millionen Euro auch im sozialen Bereich. Die Kultur- und Sozialstiftung SBC ist mit 26 Millionen Euro Stiftungsvermögen die größte Sparkassenstiftung Baden-Württembergs.