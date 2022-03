Kreissparkasse Biberach erwirbt Dussler & Nestle

Die Kreissparkasse Biberach (KSK) hat die Immobilienverwaltung Dussler & Nestle aus Biberach erworben. Das teilt die Kreissparkasse in einer Pressemeldung mit. Mit dieser Investition baue die KSK ihre Immobilien-Expertise aus und schärfe ihre strategische Ausrichtung, um Kundinnen und Kunden ein noch größeres Leistungsspektrum anzubieten.

Die Dussler & Nestle GmbH sei eine am Markt bestens eingeführte Hausverwaltung, die seit mehr als 20 Jahren äußerst erfolgreich im Landkreis Biberach und auch im Großraum Ulm tätig sei, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Mit mehr als 4000 zu betreuenden Wohnungen sei das Unternehmen die größte Hausverwaltung im Landkreis. „Mit dem Erwerb von Dussler & Nestle erweitern wir unser Portfolio und setzen auf eine moderne und digitale Zukunft im Immobiliengeschäft. Es freut uns ganz besonders, dabei weiterhin auf das umfängliche Know-how von Thomas Dussler, Rüdiger Nestle sowie deren Team setzen zu können“, wird Martin Bücher, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Biberach, in der Mitteilung zitiert.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehören nach Angaben der KSK zukünftig zu der Sparkassen-Immobilien BC GmbH. Dabei bleibe der Unternehmensname „Dussler & Nestle GmbH“ erhalten. „Als langjähriger Partner haben wir großes Vertrauen in die Kreissparkasse Biberach und freuen uns auf die gemeinsame Zukunft“, begründete Thomas Dussler die Entscheidung für den Verkauf des Unternehmens, der Teil einer sehr frühzeitigen Nachfolgeregelung sei.

„Durch den neuen Eigentümer ergeben sich nicht nur für die Immobilienverwaltung enorme Wachstumschancen, die innovative Einbindung der Immobilienverwaltung in die sparkasseneigene Immobilien BC GmbH ermöglicht zudem weitere Kooperationen in einem wachsenden Immobilien-Geschäftsfeld“, heißt es in der Pressemitteilung.