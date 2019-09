Kreisseniorenorchester trifft sich in Oberholzheim zur Hauptversammlung

Die Musiker des Kreisverbandsseniorenorchesters (KVSO) Biberach haben bei ihrer Hauptversammlung mit Sommerfest in der Festhalle in Oberholzheim gefeiert und Rückblick gehalten. Dabei wurden auch langjährige Musiker ausgezeichnet. Mit einem musikalischen Ständchen durch eine kleine Besetzung des Musikvereins Oberholzheim begann der Abend für die Seniorenmusiker und deren Partner.

Michael Ziesel, Vorsitzender des Blasmusikkreisverbands Biberach, zeichnete zwei verdiente Musiker aus. Aus seinen Händen erhielt Posaunist Paul Bösch aus Uttenweiler die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief für 60 Jahre aktives Musizieren. Ziesel ließ in seiner Laudatio die vielen Stationen im Musikerleben von Paul Bösch Revue passieren. Neben seiner Musikertätigkeit war Bösch 40 Jahre erfolgreicher Dirigent beim Musikverein Uttenweiler sowie rund 30 Jahre stellvertretender Kreisdirigent im Blasmusikkreisverband Biberach. Seit 2006 spielt der 81-jährige Paul Bösch im KVSO. Karl Midderhoff aus Bad Wurzach erhielt die Ehrennadel in Bronze für zehn Jahre aktives Musizieren. Midderhoff erlernte erst vor 20 Jahren das Saxofon und spielt seit 2009 mit Begeisterung beim KVSO.

Der Geschäftsführer des Kreisseniorenorchesters, Walter Reklau, berichtete in seinem Rückblick von einem musikalisch vielseitigen Jahr. Dreizehn Mal sei man neben den Proben zusammengekommen, davon neun Mal bei musikalischen Auftritten. „Wir sind ein toller Haufen, eine super Gemeinschaft und unsere Musik gefällt den Leuten“, schwärmte Reklau. Mit sechzig Musikern sei man allerdings an der oberen Grenze angekommen und könne daher in manchen Registern momentan keine weiteren Musiker aufnehmen. Mit Freude erinnerte er auch an die Betriebsbesichtigungen bei Schwörer-Haus in Oberstetten und Berger in Ummendorf. Ausblickend nannte er Auftritte bei den Kreismusikfesten in Mietingen und Hochdorf, Konzerte im Wielandpark Biberach, Heggbach und Baltringen sowie eine Bergmesse auf der Kranzalpe und einen Auftritt beim Heilbronner Weindorf.

Walter Schiele erinnerte mit einer Bildershow an das Vereinsjahr und gab die Anwesenheitsstatistik von Proben und Auftritten bekannt. Dabei konnte er von hervorragenden Zahlen berichten. 23 Musiker hatten einen lückenlosen Probenbesuch. Der Durchschnitt aller Musiker lag bei erfreulichen 89 Prozent.

Dirigent Heinrich Rothermel aus Orsenhausen, der im August 2018 den Dirigentenstab offiziell von Hans Ruf übernommen hatte, sagte: „Ich bin stolz, so eine gute Gemeinschaft zu erleben und so ein großartiges Orchester musikalisch leiten zu dürfen.“ Bei den Auftritten sei das Publikum immer begeistert und überrascht von der guten Musik eines Seniorenorchesters. Grundlage einer guten Musik sei eine engagierte Probenarbeit. In puncto Klangausgleich, Kommunikation und Probendisziplin gebe es in Zukunft noch etwas zu verbessern. Als Höhepunkt nannte Rothermel das Serenadenkonzert mit dem KSO Ulm-Alb-Donau in Hörenhausen.

Kreisvorsitzender Ziesel lobte das Engagement der Musiker des Kreisverbandsorchesters und sagte jegliche Unterstützung des Kreisverbands zu. Er halte die Seniorenarbeit für enorm wichtig, um auch älteren Musikern ein Zuhause zu geben. Nicht ganz zufrieden war er bei diesem Thema mit der Unterstützung vom Landesverband und auch von etlichen Vereinen im Kreisverband Biberach.