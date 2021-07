Kreisschulen im Landkreis Biberach drücken beim Impfen aufs Tempo

Die Schulleiterinnen und Schulleiter der kreiseigenen Schulen im Landkreis Biberach haben Landrat Heiko Schmid im Landratsamt die derzeitige Situation und die Herausforderungen im laufenden Schulbetrieb geschildert sowie einen Blick auf die Planungen für das kommende Schuljahr geworfen. Das teilt das Landratsamt in einer Pressemeldung mit.

Schmid begrüßte zu dem Gespräch Gabriele Kallenbach-Blasen (Matthias-Erzberger-Schule), Anja Blüthgen (Kreisgymnasium Riedlingen), Renate Granacher-Buroh (Karl-Arnold-Schule), Matthias Kniese (Berufliche Schule Riedlingen), Joachim Trautmann (Kilian-von-Steiner-Schule Laupheim) und Thomas Ohlhauser (Gebhard-Müller-Schule) sowie Holger Adler (Dezernent für Finanzen, Bildung und Infrastruktur) und Gisela Baumann (Leiterin Amt für Bildung und Schulentwicklung).

Demnach berichteten die Schulleitungen dem Landrat mit viel Lob für die Arbeit ihrer Lehrerkollegien vom vergangenen Schuljahr, in dem sehr vieles anders gelaufen sei als geplant und die Schulen sich immer wieder auf neue Verordnungen und Anweisungen haben einstellen müssen. Dieses Lob habe Schmid auch den Schulleitungen gezollt: „Es ist bemerkenswert und außergewöhnlich, was Sie mit Ihren Kollegien während der Corona-Pandemie leisten und geleistet haben, um den Schulbetrieb in unterschiedlichster Form, zum Wohle unserer Schülerinnen und Schüler, am Laufen zu halten.“ Die Schulleitungen seien sehr dankbar für die technische Unterstützung durch das Landratsamt gewesen, ohne die teilweise kein Fernunterricht möglich gewesen wäre, auch wenn es an der Bandbreite des Internets an der ein oder anderen Stelle gefehlt habe, heißt es in der Pressemitteilung.

Impfkampagne im neuen Schuljahr

Ebenso wurde das Impfen an Schulen thematisiert. Während am Kreisgymnasium in Riedlingen schon eine Impfaktion durchgeführt wurde, erhalten Schülerinnen und Schülern des Berufsschulzentrums (BSZ) Biberach am Mittwoch, 21. Juli, ein Impfangebot an der Schule durch das mobile Impfteam des Kreisimpfzentrums Ummendorf. Für die Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren ist es von 8 bis12 Uhr möglich, die Erstimpfung mit dem Impfstoff von Biontech zu erhalten. Sechzehn- und Siebzehnjährige benötigen dafür eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten. Die Zweitimpfung ist dann nach drei Wochen im Kreisimpfzentrum Ummendorf ohne Termin oder bei einem Hausarzt möglich. Für Schüler ab 18 Jahren besteht zusätzlich am Freitag, 23. Juli, von 8 bis 12 Uhr die Möglichkeit, sich mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson an der Schule impfen zu lassen. Hier ist nur eine einmalige Impfung notwendig. Die Berufsschulen in Riedlingen und Laupheim wägen noch den Bedarf einer möglichen Impfaktion ab.

Die Schulleitungen seien sich einig gewesen, dass zu Schuljahresanfang eine große Impfkampagne an den Schulen durchgeführt werden solle, sodass auch neue Schüler die Möglichkeit erhalten, sich impfen zu lassen. „Wir müssen alles versuchen, dass die Schülerinnen und Schüler auch im kommenden Schuljahr im Regelbetrieb zur Schule kommen können“, wird Thomas Ohlhauser in der Mitteilung zitiert. Der Schulleiter der Gebhard-Müller-Schule in Biberach habe zudem deutlich gemacht, dass gerade für die soziale und emotionale Entwicklung vieler Schüler der Präsenzunterricht enorm wichtig sei. Der Landrat bietet den Schulen hierfür weiterhin die größtmögliche Unterstützung vonseiten des Landkreises an, heißt es in der Pressemitteilung.