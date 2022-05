Wohl doch keine Flüchtlinge in alter Biberacher Klinik

Landrat Heiko Schmid und die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt und Technik bei der jährlichen Besichtigungsfahrt durch den Landkreis Erkenntnisse über früher getroffene und für anstehende Investitionsentscheidungen gesammelt. In diesem Jahr begutachtete der Ausschuss neben aktuellen und kürzlich fertig gestellten Straßenmaßnahmen weitere Kreiseinrichtungen.

Wohl doch keine Flüchtlinge in ehemaliger Klinik

Wie das Landratsamt mitteilt, war ein Themenschwerpunkt die Unterbringung von geflüchteten Menschen. Deshalb wurde das ehemalige Klinikum in Biberach besichtigt. Im Anschluss an die Begehung herrschte im Gremium Einigkeit, dass das ehemalige Krankenhaus als Unterbringung von der Landkreisverwaltung vorerst nicht weiterverfolgt werden solle.

Darüber hinaus wurde das Marienheim in Bad Buchau besichtigt. Der Kreistag hat am 6. April beschlossen, das ehemalige Altenwohnheim in Bad Buchau zu kaufen. Landrat Schmid dazu: „Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten bereits viele weitere dezentrale Unterbringungsmöglichkeiten akquiriert und sondieren auch weiterhin den Markt. Mit dem Kauf des ehemaligen Altenwohnheims in Bad Buchau erwerben wir ein weiteres gut geeignetes Gebäude, das als Gemeinschaftsunterkunft dienen soll. Der Landkreis ist gut aufgestellt und vorbereitet, weiteren geflüchteten Menschen eine sichere und adäquate Unterbringung bereitzustellen.“

Neue Zufahrt zum Museumsdorf Kürnbach entlastet den Ort

Bei einem Zwischenstopp im Museumsdorf Kürnbach wurden die Planungen für die Neugestaltung der Zufahrt- und Parksituation besprochen und besichtigt. Durch eine direkte Zufahrt von der Landesstraße 275 auf einen neu angelegten Parkplatz soll künftig die Ortschaft Kürnbach vom Besucherverkehr entlastet werden.

Der Anschluss wird mit einer Linksabbiegespur sowie einer Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer vom und zum westlich der L 275 verlaufenden Geh- und Radweg erfolgen.

Ausbau der Kreisstraße bei Otterswang

Zwischen Otterswang und Laimbach wird aktuell ein umfassendes Ausbaukonzept für die 2,4 Kilometer lange Kreisstraße 7559 umgesetzt. Dabei soll die Kreisstraße teilweise verbreitert beziehungsweise saniert werden. Darüber hinaus wird ein durchgängiger Radweg auf der südlichen Seite der K 7559 von Otterswang nach Laimbach angelegt. Die Bauarbeiten dafür laufen seit März 2022. Bei der Besichtigung dieses Vorhabens verdeutlichte Schmid, wie wichtig der geplante Geh- und Radweg sei: „Damit soll insbesondere dem Freizeitverkehr zum Schwaigfurter Weiher eine gesicherte Radwegeverbindung angeboten werden. Bis Ende dieses Jahres wollen wir den Geh- und Radweg für den Verkehr freigeben.“ Eine weitere Maßnahme auf dem Streckenabschnitt ist der Ersatzneubau der Brücke über die Schussen aus dem Jahr 1961.

Im Zuge des Ersatzneubaus wird die Brückenbreite aktuell vergrößert und das Tragwerkdefizit beseitigt. Zudem kann auf der Brückenkappe ein Geh- und Radweg berücksichtigt werden. „Mit dem Geh- und Radweg auf der Brücke kann der Lückenschluss zwischen Otterswang und Laimbach durchgängig realisiert werden. Die Brückenbaumaßnahe wollen wir voraussichtlich noch im Mai fertigstellen.“, so Schmid weiter.

Hochwasserschutz im Hagenbucher Graben

Zum Abschluss wurde die Hochwasserschutzmaßnahme am Hagenbucher Graben besichtigt. Die Stadt Biberach strebt aktuell an, mit weiteren vier Becken den Hochwasserschutz der bewohnten Ortslage Biberach mit dem Ortsteil Bachlangen zu erreichen. Im Bereich des bereits bestehenden Hochwasserrückhaltebeckens Bachlangen soll der Rückstauraum erhöht werden, heißt es in der Mitteilung abschließend.