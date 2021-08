Kreisräte besichtigen neue Sana-Klinik Biberach

Auf Einladung von Landrat Heiko Schmid haben Mitglieder des Kreistags die neue Sana-Klinik in Biberach besichtigt. Zuvor erhielt eine selbst organisierte Gruppe ehemaliger Kreistagsmitglieder und Bürgermeister ebenfalls eine Führung.

Geschäftsführerin Beate Jörißen begrüßte und Chefarzt Dr. Thomas Schmidt führte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch die neuen Räume. Sie erhielten Einblicke in die OP-Säle, Patientenzimmer oder die Notaufnahme. Die künftigen Abläufe eines hochmodernen Klinikums mit neuester Technik wurden verdeutlicht, Am 11. September soll die Klinik in Betrieb gehen.

In der Mitteilung des Landratsamts wird Beate Jörißen zitiert: „Wir sind stolz auf das, was hier geleistet wurde und vor allem auch auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier in der Entwicklung des neuen Krankenhauses involviert waren, aber auch derzeit bei den Vorbereitungen auf den Umzug immens gefordert sind.“

Landrat Schmid sagte zum Besuch der Kreisräte: „So können Sie sich ein Bild von dem Ergebnis des Entwicklungswegs machen, welcher durch den Kreistag viele Jahre begleitet wurde.“ Schmid weiter: „Ich bin gespannt, welcher OP-Saal Ihnen am besten gefällt.“ Er verwies auf die großflächigen Bildmotive aus der Region, welche die Wände der Säle schmücken.

Die Begeisterung für das neue Klinikum war Chefarzt Dr. Thomas Schmidt bei seinen Ausführungen deutlich anzumerken: „Wir sprechen hier immer vom Gesundheitscampus und weniger vom Krankenhaus, denn hier soll ein Ort der Gesundheit sein.“

Die Mitglieder des Kreistags waren froh über diese Einblicke, zumal der von Sana geplante Tag der offenen Tür am 28. und 29. August ausgebucht ist. Die Teilnehmerzahl musste durch die aktuellen Corona-Auflagen auf insgesamt 3000 Besucher begrenzt werden, heißt es in der Mitteilung.