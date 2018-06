Kreisräte haben hohe Ansprüche

Der Eingangsbereich nicht einladend, zu wenige rechte Winkel und kein großer Wurf bei der Nachhaltigkeit – der Entwurf für das neue Verwaltungsgebäude des Landratsamts Biberach hat nicht jedem Kreisrat gefallen.

In der jüngsten Sitzung des Umwelt- und Technikausschusses entbrannte eine Diskussion darüber, wie das neue Gebäude in der Rollinstraße 15 auszusehen habe. Dabei gab es eine Kommission, der auch Kreisräte aller Fraktionen angehörten, die im Vorfeld der Sitzung eine Auswahl trafen.

Da das Landratsamt in seinen bisherigen Gebäuden zu wenig Platz hat, wird der Landkreis ab Frühjahr 2017 ein neues Verwaltungsgebäude bauen. Sowohl das Verkehrsamt mit Zulassungs- und Führerscheinstelle als auch das Gesundheitsamt sollen einziehen. Deshalb arbeiteten fünf Architektenbüros aus Biberach, Laupheim, Ulm, München und Stuttgart entsprechende Entwürfe aus.

Das Rennen in der Beurteilungskommission machte der Entwurf der Architektengemeinschaft Rapp, Gurland und Seher aus Ulm beziehungsweise Biberach. „Wir hatten die Wahl zwischen faszinierenden, aber zugleich auch bodenständigen Entwürfen“, sagte Landrat Heiko Schmid. Nach derzeitigen Planungen hat das neue Gebäude vier Stockwerke. Ein Atrium soll für ausreichend Tageslicht im Erdgeschoss sorgen, das parallelogrammförmige Gebäude den Schwenk in der Rollinstraße optisch aufgreifen und eine Tiefgarage Platz für Fahrzeuge bieten. Da wegen des hohen Grundwasserspiegels in Biberach der Bau einer Tiefgarage vollständig unter der Geländeoberfläche viel Geld verschlingen würde, wird das Gebäude etwas angehoben.

Das macht allerdings Treppen im Eingangsbereich notwendig, damit Mitarbeiter und Kunden ins Erdgeschoss gelangen können. „Mit einer Holz-Beton-Hybridbauweise verbindet das Gebäude Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit optimal miteinander“, sagte Thomas Hegele vom Büro nps. Zudem könnte der Neubau an ein mögliches Fernwärmenetz angeschlossen und eine Fotovoltaikanlage eingebaut werden.

Baukosten stehen noch nicht fest

7,7 Millionen Euro sind für den Bau des Verwaltungsgebäudes im Haushalt veranschlagt, wobei die Kosten für die Tiefgarage noch nicht mit eingerechnet sind. Wie hoch die Kosten tatsächlich sein werden – darüber könne er noch keine seriöse Aussage treffen, sagte Schmid. Er betonte darüber hinaus, dass noch nichts festgezurrt sei: „Die Gestaltung des Eingangsbereichs und der Fassade und auch wie tief wir tatsächlich in den Boden bauen, ist noch nicht abschließend geklärt.“ Wie Hegele erläuterte, hätte die Architektengemeinschaft in ersten Gesprächen Bereitschaft für eine Diskussion signalisiert.

Wie groß der Diskussionsbedarf unter den Kreisräten tatsächlich war, zeigte sich in der Sitzung. So sagte Hans Beck (CDU): „Der Eingangsbereich und die Backsteinfassade sollten nochmals überarbeitet werden.“ Probleme bei der Einrichtung befürchtet Manfred Lämmle (FWV): „Die Form des Parallelogramms sorgt für zu wenige rechte Winkel im Gebäude. Das ist ein aufwendiger Bau.“ Er sei gespannt, wie hoch die Baukosten tatsächlich werden.

Auch Martina Miller (SPD) störte sich an dem Parallelogramm: „Ich bin ein Freund von rechten Winkeln. Mir gefällt das nicht.“ Zudem sei der Eingangsbereich nicht einladend, vor allem weil die Barrierefreiheit durch die Treppen nicht wirklich gegeben sei. Bei Norbert Huchler (ÖDP) und seinen Fraktionskollegen hielt sich die Begeisterung ebenfalls in Grenzen: „Wenn ein Parallelogramm der einzige Pfiff ist, was die Architektur zu einer Verbesserung des Klimas beiträgt, ist das sehr wenig.“ Er wünschte sich ein ganzheitlicheres Nachhaltigkeitskonzept.

Teil der Beurteilungskommission war Richard Matzenmiller (CDU), weshalb er auf die Wortbeiträge seiner Kollegen etwas ärgerlich reagierte: „Wir haben uns in der Kommission sehr wohl Gedanken bei der Auswahl des Entwurfs gemacht.“ Auch ihm habe das ein oder andere nicht gefallen, aber: „Wir mussten auch auf die Kosten und die Nutzung achten.“

Trotz aller Kritikpunkte, die Ausschussmitglieder erteilten mehrheitlich – es hatte drei Enthaltungen und eine Gegenstimme gegeben – den Auftrag an die Architektengemeinschaft Rapp, Gurland und Seher. Endgültig ist diese Entscheidung aber erst, wenn der Kreistag dem Vorhaben am 19. Oktober zustimmt.