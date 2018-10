Kreismeister werden ausgezeichnet

Die Kreismeister im Pferdesportkreis (PSK) Biberach stehen fest. Diese werden nun beim Herbstball des PSK am Samstag, 3. November, in der Stadthalle in Bad Schussenried ausgezeichnet.

Zum PSK Biberach gehören insgesamt 33 Vereine, die aus der Kreisstadt und der Umgebung kommen. In jedem Jahr werden die Titelträger in insgesamt 24 Kategorien und Leistungs-/Altersklassen ermittelt, angefangen vom Breitensport über das Fahren und Voltigieren bis hin zum Dressur- und Springreiten. Im Laufe der Turniersaison können Punkte in drei Qualifikationsprüfungen je Sparte für die Gesamtwertung gesammelt werden, wobei die vierte Prüfung jeweils die Finalprüfung ist. Die beiden Qualifikationsprüfungen, in denen die meisten Punkte gesammelt wurden und die erreichten Punkte im Finale fließen letztlich in die Meisterschaftswertung ein.

Kategorie Breitensport: In der Kategorie Breitensport holte sich Klaus Villinger (RFV Rot an der Rot) den Kreismeistertitel im Fahren. Im Reiten bei den Erwachsenen siegten Barbara Schad und Simone Steinle (PF Lußhof Laupheim) sowie bei den Junioren Victoria Mayerföls (RFV Bad Schussenried).

Fahren: Bei der Kreismeisterschaft der Fahrer setzte sich Joachim Kunz (RFV Rot an der Rot) durch. Einen besonderen Erfolg erreichte Matthias Walser (RFV Bad Schussenried), der in der Altersklasse U25 württembergischer Meister wurde.

Voltigieren: Die Voltigierer der RVG Biberach schnappten sich diverse Titel. Die RVG stellte die Meister in der Gruppe (mit Sina Oppolzer, Annika Thömmes, Franziska Taube, Florine Bleher, Jana Nickolaus und Franka Eble) sowie im Einzel mit Laetitia Balandis (Einsteiger) und Jana Nickolaus (U16) und im Nachwuchs-Doppel (Franziska Taube und Franka Eble). Longenführerin war jeweils Marina Rittelmann. Bei den Senioren (Ü18) konnte sich Kerstin Birk (RFV Eberhardzell) im Einzel den Kreismeistertitel sichern, unterstützt von Katja Mathiak an der Longe. Den Senioren-Wettbewerb im Doppel beendeten Nadine Fessler und Conni Müller (RFV Ingoldingen) auf Rang eins, assistiert von Longenführerin Conny Aich.

Rißegger Amazonen stark

Dressur: In der Dressur der Leistungsklassen (LK) 1+2 (+3) auf M**-Niveau holte sich Nicole Kohler (RC Rissegg) mit deutlichem Punktevorsprung den Titel. In der Dressur LK 3 (+4) auf M*-Niveau gelang Nicole Bopp von der RVG Biberach der Sprung auf das oberste Treppchen – mit 208 Punkten ist sie Kreismeisterin 2018. In der Dressur LK 4 (+5) teilen sich zwei Amazonen vom RC Rissegg den Titel: Punktgleich stehen nach dem Finale in Biberach Sinikka Sproll und Marina Fischer ganz oben auf dem Treppchen. In dieser Kategorie mussten die Teilnehmer ihre Aufgaben auf L-Niveau absolvieren.

In der U18-Dressur stellten sich die Teilnehmer den Anforderungen der Klasse A. Kreismeisterin wurde Louisa Reisch (RFV Bad Schussenried). Auf E-Niveau setzte sich in der Altersklasse (AK) U16 Janina Mayer vom RV Mietingen durch. In der U14 wurde ein Wettkampf auf Reiterwettbewerb-Niveau absolviert: Am Ende hatte Tabea Tess König aus Schwendi die Nase vorne.

Springen: Im Springen auf M**-Niveau holte sich Konstantin Eduard van Damme (RSZ am Bussenberg) den Titel, er war der einzige Teilnehmer in der LK 1+2 (+3), der die Finalprüfung erfolgreich bestritt. In der LK 3 (+4) heißt der Meister wie auch im Vorjahr Heribert Lerch (RFV Ingoldingen). Er hatte ebenso als einziger Teilnehmer in seiner Kategorie die Finalprüfung erfolgreich bestritten. Auf L-Niveau wurde der Kreismeister der LK 4 (+5) ermittelt: Den Titel nahm Christian Rittelmann (RV Moosbeuren) mit nach Hause. Für die AK U18 gab es eine Wertung auf A-Niveau, die Meisterin heißt Lara Kutz (RFV Moosbeuren). In der U16 steht Victoria Mayerföls (RFV Bad Schussenried) ganz oben auf dem Siegertreppchen. In der AK U14 setzte sich Noemi Ederle (RFV Bad Schussenried) durch.