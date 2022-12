Kreisligatabellenführer TSG Ehingen ist zu stark

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der Kreisliga stand das Spiel der Spielgemeinschaft (SG) aus TG Biberach III und TSV Reute I gegen Tabellenführer TSG Ehingen gleich zum Auftakt unter keinem guten Stern. Wegen eines kurzfristigen Spielerausfalls konnte die SG nur zu siebt antreten und Brett 4 ging kampflos verloren. Am fünften Brett hatte Dieter Kuntnawitz zunächst ein paar Nachteile, holte sich aber schließlich ein verdientes Remis. Mit Vorteilen gestartet verlor Wolfgang Wohlgemuth hingegen erst seine Dame und dann Brett 8. Derweil reizte Youngster Erik Hobson alle taktischen Finessen aus, um Vorteil am dritten Brett zu erlangen. Sein Gegenüber hielt jedoch sicher Remis. Beim Stand von 1:3 wuchs daher nun der Druck auf die verbleibenden Bretter.

Spitzenspieler Jonathan Engert geriet gegen seinen spielstarken Gegner im Mittelspiel in Nachteil, stand zu passiv und konnte im Endspiel die Niederlage nicht mehr abwenden. An Brett 2 hatte sich Jürgen Dollinger unterdessen eine vielversprechende Angriffsstellung erarbeitet. Nach entgegengesetzten Rochaden war sein Gegenüber allerdings plötzlich mit einem tödlichen Königsangriff schneller. Benedikt Pfeifer spielte dafür im Endspiel auf Sieg, verwendete einen Freibauern als Druckmittel und gewann tatsächlich das sechste Brett, als sein Gegner ein wenig voreilig das Bauernendspiel aufgab. In der letzten Partie des Tages fand sich Luca Sörgel in einem harten Stellungskampf wieder, in dem er mit etwas passiven Türmen sehr umsichtig agieren mußte. Er bewies jedoch seine derzeit ausgezeichnete Form und hielt Brett 7 remis. Damit stand auch die deutliche 2,5:5,5 Auswärtsniederlage für die SG fest.