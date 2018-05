Kreisliga B II: Verfolger gefordert

In der Fußball-Kreisliga B II muss sich der Tabellenzweite SGM Altheim/Schemmerberg am 22. Spieltag beim FV Rot beweisen. Bei einem Ausrutscher könnte die SGM wohl den Meisterschaftskampf abschreiben. Spitzenreiter SV Mittelbuch ist zu Hause gegen den formschwachen SV Orsenhausen klarer Favorit. Die Partie zwischen dem SV Fischbach und dem TSV Attenweiler wird am Sonntag, 6. Mai, um 17 Uhr angepfiffen. Alle anderen Begegnungen beginnen am Sonntag um 15 Uhr.

Im Topspiel des Spieltags duellieren sich der FV Rot (3.) und die SGM Altheim/Schemmerberg (2.). Immer noch ohne Saisonniederlage ist Altheim/Schemmerberg, das am vergangenen Spieltag aber nur knapp mit einem 2:1 gegen die SF Schwendi II den Rasen verließ. Es ist zugleich auch das Duell der Top-Torjäger: FVR-Stürmer Alexander Thanner führt mit 23 Treffern die Torjägerliste an, Dominik Bareth traf 21-mal in Diensten der SGM.

Der Tabellenführer SV Mittelbuch empfängt als klarer Favorit den SV Orsenhausen (10). Die Gäste sammelten in der Rückrunde bislang magere sieben Zähler, der SVM hingegen ist vor heimischem Publikum noch ohne Niederlage. Alles andere als ein Mittelbucher Sieg wäre eine faustdicke Überraschung.

Der SV Ellwangen (4.) ist aktuell in sehr guter Verfassung und trifft zu Hause auf den TSV Hochdorf (11.). Der TSV ist sehr defensivanfällig und gegen die offensivstarken Hausherren klarer Außenseiter. Das Hinrundenspiel gewann der SVE mit 3:1.

Die SGM Schemmerhofen/Ingerkingen (5.) sollte den Gastgeber SF Schwendi II (7.) nicht unterschätzen, beide Mannschaften sind trotz der 13 Punkte Unterschied etwa gleich stark. Die SF II haben mit 22 Gegentoren die zweitbeste Abwehr der Liga.

In der Tabelle duellieren sich die SGM Reinstetten/Hürbel (8.) und die SF Sießen (9.) auf Augenhöhe, die SGM ist aber zurzeit etwas besser in Form. Die Gäste aus Sießen hingegen mussten zuletzt vier Pleiten in Folge hinnehmen.

Ungleiches Kräftemessen

Schon ungleicher ist das Kräftemessen zwischen dem Gastgeber SV Fischbach (13.) und dem TSV Attenweiler (6.) Der TSV steckt zwar zurzeit etwas im Formtief, gegen den Tabellenvorletzten sollte aber ein Dreier drin sein.

Im Tabellenkeller messen sich der SV Rissegg (12.) und der SSV Biberach (14.). In der Winterpause wechselten noch acht Spieler vom SSV zum kommenden Gastgeber SV Rissegg, der den fünften Saisonsieg anpeilt. Am vergangenen Spieltag feierte der SSV Biberach mit einem 5:0 gegen den SV Orsenhausen den ersten Saisonsieg.