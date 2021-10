Kreisliga B II: Tannheim/Aitrach ist wieder Spitzenreiter

Durch einen 4:1-Erfolg gegen die SGM Erlenmoos/Ochsenhausen II steht in der Fußball-Kreisliga B II die SGM Tannheim/Aitrach nach dem zwölften Spieltag wieder an der Tabellenspitze. Der neue Zweitplatzierte, der FV Rot, zog nach seinem 4:0-Sieg in Haslach ebenfalls am spielfreien und bisherigen Tabellenführer Türkspor Biberach vorbei.

SGM Tannheim/Aitrach – SGM Erlenmoos/Ochsenhausen II 4:1 (2:1). Der Gast erwischte den besseren Start, nach dem 1:1 dominierte jedoch der neue Tabellenführer das Geschehen nach Belieben. Torhüter Jonas Weiß verhinderte mehrfach einen noch höheren Sieg der Heimelf. Tore: 0:1 Shaqir Brojaj (5.), 1:1 Daniel Biechele (15.), 2:1 Florian Villinger (22.), 3:1 Christian Villinger (68.), 4:1 Niklas Villinger (75.).

SGM Rot/Haslach II – FV Rot 0:4 (0:3). Rot schaltete nach dem 3:0 im zweiten Durchgang einen Gang zurück, ohne aber das Heft aus der Hand zu geben.Tore: 0:1 Biniam Afterari (6.), 0:2 Nico Miller (10.), 0:3 Alexander Thanner (28.), 0:4 Nico Ruf (85.).

FC Inter Laupheim – SF Schwendi II 0:3 (0:1). In einem von der Taktik geprägten Duell der Tabellennachbarn machten nach dem Wechsel die SFS II durch zwei Kontertore den Sack zu. Inter kam nie richtig ins Spiel und musste sich nach drei Siegen in Folge wieder geschlagen geben. Tore: 0:1 Florian Zimmermann (40.), 0:2, 0:3 Alexander Jöchle (65., 78.). Res.: 1:1.

SGM Reinstetten/Hürbel – SV Baustetten II 6:0 (2:0). Die SGM beendete durch den deutlichen Erfolg in einer einseitigen Partie, nach zuvor sechs sieglosen Spielen, ihre Negativserie. Tore: 1:0, 4:0 Marcel Hutzel (7., 54.), 2:0 Timo Gaupp (36.), 3:0 Jannik Rauß (51./FE), 5:0, 6:0 Tobias Göhringer (70., 77.). Res.: 4:1.

SGM Sießen/Wain – TSG Achstetten II 3:3 (2:2). In einer von beiden Seiten offensiv geführten Partie drehte die SGM einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Vorsprung um. Danach ließen die Gastgeber mehrere Chancen ungenutzt. Die TSG II glich per Elfmeter aus. Tore: 0:1 Luca-Dennis Kienle (18.), 0:2 Marc Müller (28.), 1:2 Daniel Fick (36.), 2:2 Hani Bannani (45.), 3:2 Bernhard Neuhauser (75.), 3:3 Fatih Erdogan (88./FE).

SV Fischbach – SV Rissegg 1:1 (1:0). Der überlegene SVF versäumte es bis zur Pause die Führung höher zu gestalten. Der Gast kam in Hälfte zwei in seiner besten Phase zum Ausgleich. Dabei blieb es trotz späterer Überzahl der Platzherren.Tore: 1:0 Niklas Mayer (41.), 1:1 Marvin Jehle (56.). Bes. Vork.: Gelb-Rot für Nico Haug (58.) und Sebastian Lang (81./beide SVR).