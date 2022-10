Kreisliga B II Riß: Verfolger Rissegg und Schwendi II machen Boden gut

In der Fußball-Kreisliga B II Riß haben am zwölften Spieltag der SV Rissegg und die SF Schwendi II durch Siege Boden auf den spielfreien Tabellenführer Türkspor Biberach gutmachen können.

SGM Altheim/Schemmerberg – SV Rissegg 2:6 (0:4). Michael Schuhwerk avancierte mit einem Viererpack zum Matchwinner beim Tabellenzweiten. Die SGM steckte nicht auf und betrieb in der Schlussphase noch Ergebniskosmetik. Tore: 0:1 Kevin Korel (2.), 0:2, 0:3, 0:5, 0:6 Michael Schuhwerk (30., 34., 70., 79.), 0:4 Tobiasz Hellmann (45.), 1:6 Nico Birk (83.), 2:6 Laurens Burkhardt (87.). Res.: 3:6.

SF Schwendi II – SGM Reinstetten /Hürbel 2:0 (1:0). Die SFS II gaben im Verfolgerduell Dritter gegen Vierter von Beginn an den Ton an. Die Gäste versprühten bei ihren Angriffen nur wenig Torgefahr. Der Sieg der Heimelf hätte noch klarer ausfallen können. Tore: 1:0 Tobias Jöchle (30.), 2:0 Jannis Kieselbach (61.). Res.: 3:0.

SGM Sießen/Wain – FC Inter Laupheim 0:3 (0:1). Die SGM fand zunächst besser ins Spiel, versäumte es aber aus drei Großchancen in der Anfangsphase´Kapital zu schlagen. Erst mit der 1:0-Führung im Rücken steigerte sich der favorisierte Gast. Letztendlich geht der Gästesieg in Ordnung, er fiel aber etwas zu hoch aus. Tore: 0:1, 0:2 Armin Enslinger (34., 51.), 0:3 Felix Stumm (87.). Res.: 0:4.

SV Fischbach – SV Baustetten II 1:1 (1:0). Gästetorwart Florian Raia verhinderte bis zur Pause mehrfach eine höhere SVF-Führung. In der zweiten Hälfte ging es in einem offenen Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten hin und her. Das Tabellenschlusslicht verdiente sich bis zum Abpfiff den einen Punkt redlich. Tore: 1:0 Dominik Müller (9.), 1:1 Simon Kesete (50.).