Kreisliga B II Riß: SV Fischbach siegt recht deutlich

Der SV Fischbach hat in der Fußball-Kreisliga B II Riß am Freitagabend zu Hause die vorverlegte Partie des vierten Spieltags gegen die SGM Altheim/Schemmerberg mit 6:1 (4:0) gewonnen. Andreas Delueg (2., 13.) stellte mit einem Doppelpack schon in der Anfangsphase die Weichen zum Sieg. Stefan Grell (37.) und Mario Schöllhorn (43.) bauten den Vorsprung auf 4:0 bis zur Pause weiter aus. Trotz Überzahl, nach Rot für Michael Gnann (62.) wegen Handspiels im eigenen Strafraum, kam der Gast per Handelfmeter von Josef Hinsinger (63.) nur zum Ehrentreffen. Stattdessen legte der Gastgeber durch zwei Jokertore von Enas Mamudi (66., 87.) zum ungefährdeten 6:1-Endstand nach. Der Kreisliga-A-Absteiger Altheim/Schemmerberg bleibt deshalb weiterhin punktlos.