Kreisliga B II Riß: SV Fischbach beendet Negativlauf

Der SV Fischbach hat am Freitagabend in der Fußball-Kreisliga B II Riß seinen Negativlauf von zuvor vier sieglosen Spielen mit nur einem mageren Zähler als Ausbeute mit einem 5:3 (3:2)-Sieg gegen die SGM Reinstetten/Hürbel beendet. Die Platzherren zeigten gegen die in der Tabelle besser platzierte SGM vor allem eine kämpferisch starke Leistung und betrieben erfolgreich Wiedergutmachung nach dem Auftritt am vergangenen Sonntag in Schemmerberg. Nach einem offenen Schlagabtausch blieben deshalb die drei Punkte in Fischbach. Tore: 1:0 Tobi Schmid (3.), 2:0, 5:3 Stefan Grell (7., 86.), 2:1 Marcel Hutzel (14.), 2:2 Samuel Mohr (29.), 3:2 Dominik Müller (42.), 3:3 Jan Binanzer (53.), 4:3 Janik Götz (55./FE).