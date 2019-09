Kreisliga B II: Kellerduell in Ochsenhausen

Seit dem vergangenen Wochenende gibt es in der Staffel II der Fußball-Kreisliga B im Bezirk Riß nur noch eine Mannschaft ohne Punktverlust. Die SGM Schemmerhofen/Ingerkingen II setzte sich im Topspiel gegen Türkspor Biberach mit 2:1 durch. Nun stehen am Sonntag der siebte Spieltag und anschließend eine englische Woche ins Haus.

Die erste Partie am Sonntag beginnt um 11.30 Uhr in Ochsenhausen. Dabei handelt es sich um das Kellerduell der SGM Erlenmoos/Ochsenhausen III gegen die SGM Muttensweiler/Hochdorf II. Die Heimmannschaft ist die einzige sieglose Mannschaft in dieser Staffel. Dies soll sich am Sonntag ändern. Der Gegner reist mit der schwächsten Offensive der Liga an (vier Tore). Auf alle Fälle steht ein enges Spiel des Letzten gegen den Vorletzten an.

Das nächste Spiel beginnt um 13.15 Uhr, wenn Türkspor Biberach den FC Inter Laupheim empfängt. Türkspor musste am vergangenen Sonntag den ersten Punktverlust der Spielzeit hinnehmen. Daher ist man sicher darauf bedacht, zurück in die Erfolgsspur zu kommen, um an der Spitze dranzubleiben. Inter kommt jedoch mit der stärksten Offensive der Klasse (20 Tore) nach Biberach und möchte dort mit Sicherheit etwas mitnehmen. Zumal man drei der vergangenen vier Spiele für sich entscheiden konnte.

Bei den allen restlichen Partien wird um 15 Uhr angestoßen. Darunter das Topspiel des Spieltags, SGM Tannheim/Aitrach gegen die SGM Schemmerhofen/Ingerkingen II. Der Tabellenführer hat den großen Sieg gegen Türkspor im Rücken und reist nun zum Vierten nach Tannheim. Die Tabellenführung ist zu diesem Zeitpunkt durchaus verdient, immerhin konnte man bislang alle sechs Spiele gewinnen. Das Heimteam kam hingegen am vergangenen Wochenende nicht über einen Punkt hinaus und war bislang nur Türkspor unterlegen.

Im Duell der Sportfreunde treffen die SF Sießen im Wald auf die SF Schwendi II. Tabellarisch stehen die Gäste etwas besser da und haben aus den jüngsten drei Partien nur eine verloren – gegen Türkspor. Allerdings liegt der letzte Sieg auch schon lange zurück, diese drei Punkte gab es am ersten Spieltag. Die Sießener stehen auch erst bei einem Saisonsieg, dieser stammt jedoch aus der vergangenen Woche und bedeutete den Abschied vom letzten Tabellenplatz. Gut möglich, dass die Gastgeber nun etwas in die Spur gefunden haben und nun durchstarten möchten.

In der letzten Partie empfängt der FV Rot bei Laupheim den SV Fischbach. Auf dem Papier ist der Tabellenzweite in der Favorittenrolle, zumal er auch noch das Heimrecht auf seiner Seite hat. Den einzigen Punktverlust musste man an Spieltag vier gegen den aktuellen Tabellenführer verkraften. Am vergangenen Sonntag konnte man jedoch erst in der 89. Minute den Siegtreffer erzielen. Fischbach befindet sich derweil selbst in guter Form und konnte die vergangenen beiden Partien für sich entscheiden. Möglicherweise können die Fischbacher daher dem FV Rot am Sonntag ein Bein stellen.

Der SV Baustetten II ist am siebten Spieltag der Fußball-Kreisliga B II spielfrei.