Kreisliga B II: Inter gewinnt gegen den Tabellenführer

Am zehnten Spieltag der Fußball-Kreisliga B II hat der Tabellenführer Türkspor Biberach beim FC Inter Laupheim erstmals in dieser Saison keine Punkte einfahren können.

FC Inter Laupheim – Türkspor Biberach 2:1 (0:1). Dank einer geschlossen starken Mannschaftsleistung kam der taktisch gut eingestellte FC Inter vor einer stattlichen Zuschauerkulisse zu einem überraschenden Sieg gegen den Tabellenführer. Türkspor drückte nach dem Rückstand vehement auf den Ausgleich, doch mit Glück und Geschick brachten die Platzherren den knappen Vorsprung über die lange Nachspielzeit. Tore: 0:1 Ilyas Aksit (32./FE), 1:1 Ous Tamba (52.), 2:1 Lamin Tamba (58.). Bes. Vork.: Gelb-Rot für Armin Enslinger (85.) und Sedat Sertkaya (90. +17/beide Inter) sowie für Edis Göle (70./Türkspor). Res.: 0:4.

SGM Tannheim/Aitrach – TSG Achstetten II 3:0 (3:0). Die Partie war quasi bereits zur Pause zugunsten des Tabellenzweiten gelaufen. In der zweiten Hälfte agierte die SGM nicht mehr so zielstrebig und spielte ihre Angriffe nicht mehr so konsequent zu Ende. Tore: 1:0 Tobias Kaiser (14.), 2:0 Daniel Biechele (26.), 3:0 Florian Villinger (42.).

SGM Reinstetten/Hürbel – FV Rot 1:4 (1:3). Der favorisierte FV Rot ließ von Beginn an nichts anbrennen und kam am Ende zu einem auch in dieser Höhe verdienten Erfolg in Hürbel. Tore: 0:1, 1:2 Alexander Thanner (3./FE, 7.), 1:1 Karl Hampp (5.), 1:3 Biniam Afterari (33.), 1:4 Nico Ruf (78.). Res.: 0:2.

SV Baustetten II – SV Rissegg 2:2 (1:1). Der Gast versäumte es aus seinem Chancenplus, darunter ein Kopfball an den Pfosten (69.), mehr Kapital zu schlagen und musste sich am Ende mit einem Remis zufriedengeben. Die beiden Torhüter Maximilian Baumeister und Igor Czerwinski standen mehrfach weiterem Zählbarem im Weg. Tore: 0:1 Michael Schuhwerk (13.), 1:1 Christian von Eick (18.), 1:2 Marvin Jehle (51.), 2:2 Simon Kesete (76.). Res.: 0:8.

SV Fischbach – SGM Erlenmoos/Ochsenhausen II 0:2 (0:0). In einem an Höhepunkten armen Duell der Tabellennachbarn gewann die SGM dank der effektiveren Chancenverwertung. Tore: 0:1 Leon Link (48.), 0:2 Simon Schwarz (90. +2).

SGM Rot/Haslach II – SF Schwendi II 0:3 (0:2). Die ersatzgeschwächte Heimelf hatte zwar Möglichkeiten zum Ehrentreffer, doch die SFS II entführten verdient die drei Zähler. Tore: 0:1, 0:3 Jonathan Pflaum (37., 78.), 0:2 Oliver Jöchle (42./FE).