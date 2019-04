Kreisliga B II: Führungsduo gibt sich keine Blöße

In der Fußball-Kreisliga BII hat sich das Führungsduo am 20. Spieltag keine Blöße gegeben. Die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren gewann mit 4:0 gegen die SF Schwendi II. Der Verfolger SV Ellwangen tat sich wie in der Vorwoche erneut schwer, behielt in Hürbel aber knapp mit 1:0 die Oberhand.

SGM Attenweiler/Oggelsbeuren – SF Schwendi II 4:0 (2:0). Die nach 20 Minuten bereits mit 2:0 führende Heimelf versäumte es, den ungefährdeten Sieg noch etwas höher zu gestalten. Tore: 1:0 Simeon Bammert (11.), 2:0 Fabian Maurer (20.), 3:0 Thomas Wanner (55.), 4:0 Mario Wenger (70.). Res.: Abgesagt wegen Spielermangels bei den SFS II.

SGM Reinstetten/Hürbel – SV Ellwangen 0:1 (0:0). Die aufopferungsvoll kämpfende und über die gesamte Spielzeit dem Tabellenzweiten ebenbürtige SGM wurde kurz vor dem Abpfiff noch um den verdienten Lohn gebracht. Denn als sich schon beide auf eine gerechte Punkteteilung eingestellt hatten, gelang nach einem Freistoß Enas Mamudi mit einem Schuss aus fünf Metern das Tor des Tages (86.). Res.: 0:2.

SV Rissegg – FV Rot 0:2 (0:0). Eine ausgeglichene erste Hälfte blieb torlos. Der FV Rot erhöhte in Überzahl den Druck, kam aber erst in der Schlussphase zu zwei Toren. Der eingewechselte SVR-Ersatztorwart Paul Keher verhinderte durch Glanzparaden einen Gegentreffer. Tore: 0:1 Andreas-Stefan Neagu (80.), 0:2 Lukas Miller (90.+2). Bes. Vork.: Rot nach Notbremse für SVR-Torwart Sergius Kleymann (43.). Res.: 6:6.

SV Fischbach – SGM Schemmerhofen/Ingerkingen 1:4 (1:2). In der bis zur Pause offenen Partie legte der Gast kurz nach Wiederanpfiff mit einem Doppelschlag den Grundstein zum Sieg. Tore: 1:0 Dominik Müller (6.), 1:1 Marc Habrik (8.), 1:2 Patrick Wieland (19. FE), 1:3 Stefan Zell (49.), 1:4 Johannes Rapp (51.).

FC Inter Laupheim – SV Orsenhausen 3:0 (1:0). Inter gab in der Anfangsphase den Ton an und ging mit 1:0 in Front. Im weiteren Spielverlauf bot aber der Gast Paroli und hatte Chancen zum Ausgleich. Erst mit dem 2:0 in der 79. Minute brachen die Platzherren den Widerstand. Tore: 1:0 Eduard Cosma (8.), 2:0 Halil Ciftci (79.), 3:0 Halit Baykara (85.).

SF Sießen – TSV Hochdorf 2:1 (1:0). Der Gast war über weite Strecken besser, versäumte es aber, aus seinen Möglichkeiten mehr Kapital zu schlagen. Nur dank einer effektiven Chancenverwertung blieben die drei Zähler in Sießen. Tore: 1:0 Abdullah Deregözü (12.), 1:1 Martin Trappe (68.), 2:1 Daniel Fick (90.).