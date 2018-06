Kreisliga B I: SV Erolzheim II landet den zweiten Sieg der Saison

Der SV Erolzheim II hat am Dienstagabend in der Fußball-Kreisliga B I den zweiten Sieg der Saison gelandet.

TSV Kirchberg II – SV Ringschnait II 2:1 (2:1). Die Platzherren vom TSV Kirchberg II waren in der ersten Halbzeit spielbestimmend und gingen auch verdient mit 2:0 in Führung. Die Gäste setzten in der letzten halben Stunde alles auf eine Karte, schafften den Ausgleich aber nicht mehr. Tore: 1:0, 2:0 Stefan Werner Span (20., 26.), 2:1 Manuel Schlichthärle (40.).

SV Schemmerhofen II – TSG Maselheim-Sulmingen II 2:1 (1:0). Beide Mannschaften setzten einige A-Jugendliche ein und boten ein gutes Kreisliga-B-Spiel. In der sehr ausgeglichenen Begegnung wäre ein Punktgewinn für Maselheim-Sulmingen II verdient gewesen. Tore: 1:0 Philipp Schnitzer (30.), 1:1 Thomas Mohr (53.) 2:1 Joachim Maier (85., FE),

SV Erolzheim II – SV Eberhardzell II 4:1 (3:1). Die Gastgeber des SV Erolzheim II schossen in der recht ausgeglichenen ersten Halbzeit nach Kontern einen 3:1-Vorsprung heraus und waren nach dem Seitenwechsel ebenso die klar bessere Mannschaft. Der zweite Saisonsieg ist somit hochverdient. Tore: 0:1 Markus Denzel (6., FE), 1:1 Thomas Luppold (13.), 2:1, 4:1 Christian Sax (16., 65.), 3:1 Nikolai Vetter (45.). (ki) (ki)